眾議院通不過 特朗普最後一刻撤回醫改議案

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普責怪民主黨人不支持他的法案，並預測奧巴馬醫保法案會"爆炸"。

由於未能在國會得到足夠的支持，美國總統特朗普在最後關頭撤回了他的醫改議案。

眾議院議長保羅·瑞安說他和特朗普都同意撤回投票，因為這一法案將得不到所需的至少215共和黨人的投票支持。

這一最後關頭的撤回，被外界看作是對特朗普的一大打擊，因為不久前他還對此信心滿滿。

在去年的競選期間，特朗普曾對選民說將廢除奧巴馬醫保法案，並用他的新方案替代。

令人費解的是，就在當地時間下午3點30分（即格林尼治標凖時間晚7點30分），白宮新聞發言人斯派塞（Sean Spicer）還說，今天的投票會順利通過。

但《華盛頓郵報》報道說，特朗普在不久後就致電該報，說醫改議案今天無法通過。

奧巴馬醫保法

圖片版權 AP Image caption 眾議院議長保羅·瑞安說他和特朗普都同意撤回投票。

特朗普此前反覆警告共和黨人，若他的議案不被通過，則意味著奧巴馬醫保仍將被繼續執行下去。

不過，儘管特朗普本人和瑞安近幾日親自做工作，不少媒體報道稱，28名至35名共和黨人反對他的議案。

目前，共和黨人在參眾兩院都佔多數席位。

一些共和黨人對這一法案中過多削減健康保險內容感到不滿；另一些則覺得變化幅度還不夠大。

許多分析人士說，這一進展讓特朗普感到尷尬。但特朗普則責怪民主黨人不支持他的法案，並預測奧巴馬醫保法案會"爆炸"。