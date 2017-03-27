圖輯：俄羅斯各地爆發反腐示威數百人被捕

  • 2017年 3月 27日

俄羅斯成千上萬民眾走上街頭，參加反對黨領導人號召的集會，抗議腐敗，要求總理梅德韋傑夫辭職。

  • 俄羅斯反腐 Getty Images

    俄羅斯的反腐抗議活動在多個城市進行，其中包括聖彼得堡。當局動用了大批警察。

  • 俄羅斯遊行示威 AP

    成千上萬俄羅斯民眾星期天（26日）走向街頭，要求總理梅德韋傑夫辭職。

  • 政治口號 EPA

    許多抗議者都高舉政治口號

  • 警方在位於首都莫斯科市中心的普希金廣場局部抗議者。 AP

    警方在位於首都莫斯科市中心的普希金廣場局部抗議者。

  • 俄羅斯示威 Getty Images

    民眾的大多數抗議集會是在未經官方授權的情況下舉行，被指屬於非法示威。

  • 莫斯科示威 AP

    這次抗議活動可能是2011至2012年大規模示威活動以來規模最大的一次。

  • 俄羅斯示威 EPA

    俄羅斯首都和各地至少有500多名示威者被捕。

  • 俄羅抗議 AP

    除了莫斯科，聖彼得堡、符拉迪沃斯托克、新西伯利亞和托木斯克等地民眾也舉行了抗議活動，據報這些地方也有人被捕。

  • 俄羅斯抗議 Getty Images

    警方說，共有500名抗議者在首都被捕，但據人權組織表示，逾800人被捕。

  • 俄羅斯抗議 Getty Images

    美國國務院對俄羅斯當局"拘禁俄國各地數以百計和平示威者"的作法提出了強烈譴責。

  • 俄羅斯抗議 Getty Images

    美國國務院代理髮言人唐納表示，"拘禁和平示威者、人權觀察人士和新聞記者是對核心民主價值的侮辱"。

  • 俄羅斯抗議 AFP

    俄羅斯反對黨領袖納瓦爾尼抵達莫斯科市中心出席抗議集會時被捕。出席反腐集會的示威者試圖阻止警車將納瓦爾尼帶走。

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