菲中將在5月就南海領土爭端舉行雙邊會談

圖片版權 Reuters Image caption 靠近菲律賓的黃岩島是中國和菲律賓在南海爭執的熱點

菲律賓外交部發言人查爾斯·何塞（Charles Jose）星期三（3月29日）對媒體發表談話說，菲律賓和中國將在5月份就南海主權爭端舉行直接會談。

在海牙的國際仲裁法庭去年做出一項裁決，拒絶了北京對南中國海大部分地區提出的領土要求，其中包括對靠近該地區其他國家海岸線島礁的領土要求。

但是，菲律賓總統杜特爾特在去年當選後試圖淡化這項裁決，並同中國修複關係，同時努力尋求發展同中國的貿易關係，獲取來自中國的投資。

菲律賓外交部發言人說，中國方面本周提出在5月份主持會談的建議，通過"雙邊磋商機制"解決同海上爭端相關問題。

中國一直不承認海牙國際仲裁法庭做出的裁決，並對幾乎整個南中國海聲稱擁有主權。同時對這一海域部分地區聲稱擁有主權的國家和地區包括文萊、台灣、馬來西亞、菲律賓和越南。

中國近來在南海大規模興建人工島，並在島上建立機場、機庫和雷達站等軍事設施，引起各國關注。

中國主張以雙邊會談，而不是像菲律賓先前主張的那樣以所有六方參加的形式舉行會談，來解決爭端。

分析人士指出，中國通過與各個鄰國分別舉行會談的方式，可以充分利用自己在這一地區的強大的經濟和政治影響力。

菲律賓總統杜特爾特曾多次指出，他不願意就南海領土爭端同中國陷入戰爭。

菲律賓外交部發言人說，中國沒有為5月份的會談設置先決條件。

他還說，菲律賓將在會談中向中國提出中國在南海興建人工島的問題。