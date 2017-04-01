美國擴大對朝制裁 11人被納入黑名單

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮在3月22日再次進行導彈測試。

美國財政部周五（3月31日）宣佈，11名朝鮮人及一間朝鮮公司因與朝鮮政府的武器計劃、銀行及商品交易有關，美國政府將會對其進行制裁。

美國財政部指，這11名朝鮮人在俄羅斯、中國、越南及古巴向朝鮮政府提供財政支援、或為早前已被制裁的朝鮮公司購買武器。

美國財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）發表聲明指：「今天制裁的目標是阻擾朝鮮政府進行非法核武、導彈計劃的財政網絡。」

「我呼籲我們的伙伴及盟友採取類似措施，截斷朝鮮的財政來源。」

最新的制裁與前朝政府對朝鮮政策沒有太大分別。前任總統小布什及奧巴馬都曾對朝鮮進行制裁。

制裁內容

其中三名朝鮮人──兩人身在中國、一名身在古巴──因與連峰總公司（Ryonbong General Corporation）有關而受制裁。連峰總公司因「專門為朝鮮國防工業進行收購及協助朝鮮與軍事有關的交易」，早前已被制裁。

韓聯社報道，連峰總公司被指控支援朝鮮化學武器計劃。

另一名接受制裁的朝鮮人為中國大連的一間朝鮮貿易公司工作。

美國財政部指，六名在越南、中國及俄羅斯的朝鮮人因與朝鮮銀行有關而受到制裁。

其中一名受到制裁的朝鮮人是一名政府官員。美國財政部指，這名朝鮮官員正嘗試在朝鮮與越南之間建立貨運路線。

根據韓聯社報道，朝鮮Paeksol公司因參與煤炭、礦物貿易而受到制裁。煤炭、礦物貿易是平壤最大的收入來源之一。

周五的制裁行動，凍結制裁名單上的人士在美國的資產，及阻止任何美國人與他們進行交易。

為了制衡平壤進行核試及測試導彈、向與朝鮮進行貿易的中國銀行及公司施壓，特朗普政府正考慮對朝鮮進行全面制裁。特朗普政府正全面檢討對朝鮮政策，預計會在數周內完成。