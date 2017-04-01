英國的「微型酒吧」能裝下多少人

過去十年，一種「微型酒吧」在英國迅速興起。這種新型的酒吧把人們帶回到出售木桶啤酒的傳統英式酒吧的時代——只有一間小屋，擺放著一個木桶。
本月發佈的一本指南告訴人們怎樣在一些比較偏僻的地方找到這種酒吧。BBC記者訪問了其中的一家，這家位於薩里郡（Surrey）一座火車站月台上的微型酒吧曾是一間出租車辦公室，過去只能容納兩名顧客，但現在它的容量一再創下紀錄。
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過去十年，一種「微型酒吧」在英國迅速興起。這種新型的酒吧把人們帶回到出售木桶啤酒的傳統英式酒吧的時代——只有一間小屋，擺放著一個木桶。
本月發佈的一本指南告訴人們怎樣在一些比較偏僻的地方找到這種酒吧。BBC記者訪問了其中的一家，這家位於薩里郡（Surrey）一座火車站月台上的微型酒吧曾是一間出租車辦公室，過去只能容納兩名顧客，但現在它的容量一再創下紀錄。