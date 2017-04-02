你的器材不支持播放多媒體材料 總統桑托斯搭乘直升機親眼目擊泥石流如何毀掉莫科阿。（英文視頻）

哥倫比亞西南部邊界省份普圖馬約省（Putumayo）境內連日暴雨之後爆發災難性泥石流，已造成至少250人身亡，數百人受傷或失蹤。

由於連日暴雨，普圖馬約省南部首府莫科阿市（Mocoa）的莫科阿河、穆拉托河及桑科亞科河等河川水位暴漲，當地時間本周五（3月31日）晚些時候起將沉積物和土石衝往附近17個地區。

至周六（4月1日）凌晨，一夜暴雨過後，災難性泥石流開始迅速掩埋鄰近居民區，而當時大多數居民還在睡夢中。

哥倫比亞紅十字會公布的數據顯示，目前，已確認超過250人死亡，約400受傷，逾200人失蹤。總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在事發後飛抵災難現場，並宣佈當地進入「緊急狀態」。

「前所未有的悲劇」

目前，受災地區街道堆滿泥漿和樹木，多處房屋和橋樑坍塌，交通停滯，路面受損嚴重加諸惡劣天氣的影響，救援工作嚴重受阻。

「約80%的路面通行不暢，更糟糕的是：從交通路線結束地段到泥石流發生的區域須3個小時！」當地一位警察稱。

普圖馬約省省長亞羅卡（Sorrel Aroca）稱此為「前所未有的悲劇」，他說：「還有數百個家庭沒有找到，經過泥石流災難性的掃蕩之後，整個地區都消失了。」

據稱莫科阿市目前「完全與世隔絶」，居民區全部斷水斷電。

圖片版權 AFP / EJERCITO DE COLOMBIA Image caption 土石流摧毀民宅、吞沒車輛。

圖片版權 AFP Image caption 許多人被埋在泥漿混雜的瓦礫下。

圖片版權 Twitter/@JuanManSantos Image caption 總統桑托斯在Twitter 上公開承諾保障醫療等救災所需。

莫科阿市市場卡斯特羅（Jose Antonio Castro）對當地媒體說道：「泥沙掩埋到了房屋屋頂那麼高。」

哥倫比亞國防部發表聲明表示，已派遣逾1100名軍警趕赴災難現場執行救援。

哥倫比亞《時報》（El Tiempo）報導，水位上升時有警報響起，引導許多人離家避難，避免了更大規模的死傷。

圖片版權 AFP / EJERCITO DE COLOMBIA Image caption 哥倫比亞軍隊協助救災。

圖片版權 Colombian Fire Service Image caption 空拍圖顯示土石流吞沒居民區。

圖片版權 AFP / EJERCITO DE COLOMBIA Image caption 一名女子被救援隊救出。

莫科阿地區鄰近哥倫比亞接壤厄瓜多爾和秘魯的邊境，經濟以農業和石油業為為主。儘管當地經常下大雨，據哥倫比亞國家氣象局稱，今年3月是自2011年以來降雨量最多的月份。

事發後，墨西哥、阿根廷和法國等多國政府向哥倫比亞表達了深切慰問和援助關懷。

桑托斯總統在災難現場說：「我和所有哥倫比亞人的心都與受災家庭們緊緊相連。」