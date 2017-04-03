六千巴黎華人上街悼念被殺華僑　集會後警民衝突再起

  • 2017年 4月 3日
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場（中新社圖片2/4/2017） 圖片版權 CNS

約6000名巴黎華人華僑齊集市中心共和廣場，悼念被法國警察槍殺的中國公民劉少堯。

劉少堯3月26日在家中被擊斃，終年56歲，遺下妻子與五名子女。星期天（4月2日）是劉少堯的「頭七」。

法新社報道，集會是當地中國僑社組織；台灣中央社稱，與會者絶大多數是來自中國大陸的移民。

劉少堯遺孀與年紀較大的兩名女兒出席了悼念儀式。

劉少堯遺孀（中）在悼念儀式上（2/4/2017） 圖片版權 AFP
Image caption 劉少堯遺孀（中）表現激動。
劉少堯其中兩名女兒（中）在悼念儀式上（2/4/2017） 圖片版權 EPA
Image caption 劉少堯其中兩名女兒（中）。
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場（2/4/2017） 圖片版權 AFP

法國執法部門稱，警方於3月26日晚接報來到劉少堯位於巴黎第19區的住處處理一起家庭糾紛報警，劉少堯持刀襲擊警員，警員於是開槍自衛，結果打死了劉少堯。

但遺屬們駁斥官方說法，稱家庭糾紛根本不存在，劉少堯當時是拿著剪刀凖備宰魚，警員因為鄰居聽到有呼喊聲報警而到場破門入屋，毫無預警之下就向他開槍。

法國警方正調查此案，中國則提出外交交涉，要求法國「採取切實有效措施保障在法中國公民安全與合法權益」。

參與集會的華人提出了「真相、公正、尊嚴」和「反對暴力」等橫幅，又以剪刀形標語牌諷刺警方單憑劉少堯手上有剪刀就將他擊斃。

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與會法國華人華僑要求當局徹查槍殺事件真相。
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場（中新社圖片2/4/2017） 圖片版權 CNS
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場一群婦女舉起剪刀形標語牌（2/4/2017） 圖片版權 AFP
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場（台灣中央社圖片2/4/2017） 圖片版權 CNA TAIWAN
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場一名男子朝著貼在樹上的劉少堯遺照拍照（2/4/2017） 圖片版權 Reuters
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場一名女子舉起「我愛法國，真相、公正、尊嚴」標語牌（2/4/2017） 圖片版權 AFP
Image caption 「我愛法國，真相、公正、尊嚴」。

法新社報道說，目前光是巴黎就有20萬至30萬華人居住。

台灣中央社指出，去年9月巴黎北郊發生華人遭當街搶劫毆打致死事件至今已有半年，但一名鄭姓集會華人認為「半年來沒多大改善」。

一位姓唐的女士質疑，「不知道為什麼我們老是被盯上」，受法國人欺壓，因此「中國人要站出來表達憤怒」。

而自劉少堯遇害以來的多場示威抗議上，不難找到年輕華人的身影。

巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場的一名年輕華裔女子（2/4/2017） 圖片版權 EPA
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場的年輕華人（2/4/2017） 圖片版權 EPA
巴黎共和國廣場悼念劉少堯集會現場的一名年輕華裔男子把中國國旗披在身上（2/4/2017） 圖片版權 AFP

這次集會過後再次發生警民衝突。法新社形容只是零星衝突，但持續了超過一個小時。

示威者向防暴警察投擲玻璃瓶、雞蛋與水果，警察則以催淚瓦斯還擊。

巴黎悼念劉少堯集會現場附近一群年輕男子朝防暴警察扔玻璃瓶（2/4/2017） 圖片版權 Reuters
巴黎悼念劉少堯集會現場附近一群防暴警察被扔花盤（2/4/2017） 圖片版權 Reuters
巴黎悼念劉少堯集會現場附近一名受傷防暴警察被同袍抬走（2/4/2017） 圖片版權 Reuters
巴黎悼念劉少堯集會現場附近防暴警察向示威者發射催淚瓦斯（2/4/2017） 圖片版權 Reuters
巴黎悼念劉少堯集會現場附近一名年輕示威者朝防暴警察擲物（2/4/2017） 圖片版權 AFP
巴黎悼念劉少堯集會現場附近一群防暴警察被扔花盤（2/4/2017） 圖片版權 AFP
巴黎悼念劉少堯集會現場附近一群年輕示威者與防暴警察遠距離對峙（2/4/2017） 圖片版權 AFP

法國《巴黎人報》上周引述外洩情報文件稱，這次圍繞華人抗議周邊的暴力示威受多股勢力操控，當中包括華人黑幫、中國特工和反叛的年輕人。

上海觀察者網繼而刊文稱，「事件還在調查當中，但一些法國媒體的節操令法國讀者都看不下去了」。

文章稱：「《巴黎人報》這兩番爆料令法國讀者大跌眼鏡，很多讀者留言表示自己的智商受到了嘲弄，媒體缺乏公信力，只不過是操控輿論的工具。 」

但實際上，有莫斯科官方背景的俄羅斯衛星網（Sputnik）也有相同報道。衛星社更引述法國情報專家稱對有關機密文件的說法毫不感到意外，這些來自中國，勢力龐大的黑幫組織想要借此機會，加強對當地華人社群的控制。

圖片由各通訊社提供。

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