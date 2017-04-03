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約6000名巴黎華人華僑齊集市中心共和國廣場，悼念被法國警察槍殺的中國公民劉少堯。

劉少堯3月26日在家中被擊斃，終年56歲，遺下妻子與五名子女。星期天（4月2日）是劉少堯的「頭七」。

法新社報道，集會是當地中國僑社組織；台灣中央社稱，與會者絶大多數是來自中國大陸的移民。

劉少堯遺孀與年紀較大的兩名女兒出席了悼念儀式。

圖片版權 AFP Image caption 劉少堯遺孀（中）表現激動。

圖片版權 EPA Image caption 劉少堯其中兩名女兒（中）。

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法國執法部門稱，警方於3月26日晚接報來到劉少堯位於巴黎第19區的住處處理一起家庭糾紛報警，劉少堯持刀襲擊警員，警員於是開槍自衛，結果打死了劉少堯。

但遺屬們駁斥官方說法，稱家庭糾紛根本不存在，劉少堯當時是拿著剪刀凖備宰魚，警員因為鄰居聽到有呼喊聲報警而到場破門入屋，毫無預警之下就向他開槍。

法國警方正調查此案，中國則提出外交交涉，要求法國「採取切實有效措施保障在法中國公民安全與合法權益」。

參與集會的華人提出了「真相、公正、尊嚴」和「反對暴力」等橫幅，又以剪刀形標語牌諷刺警方單憑劉少堯手上有剪刀就將他擊斃。

你的器材不支持播放多媒體材料 與會法國華人華僑要求當局徹查槍殺事件真相。

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圖片版權 AFP Image caption 「我愛法國，真相、公正、尊嚴」。

法新社報道說，目前光是巴黎就有20萬至30萬華人居住。

台灣中央社指出，去年9月巴黎北郊發生華人遭當街搶劫毆打致死事件至今已有半年，但一名鄭姓集會華人認為「半年來沒多大改善」。

一位姓唐的女士質疑，「不知道為什麼我們老是被盯上」，受法國人欺壓，因此「中國人要站出來表達憤怒」。

而自劉少堯遇害以來的多場示威抗議上，不難找到年輕華人的身影。

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這次集會過後再次發生警民衝突。法新社形容只是零星衝突，但持續了超過一個小時。

示威者向防暴警察投擲玻璃瓶、雞蛋與水果，警察則以催淚瓦斯還擊。

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法國《巴黎人報》上周引述外洩情報文件稱，這次圍繞華人抗議周邊的暴力示威受多股勢力操控，當中包括華人黑幫、中國特工和反叛的年輕人。

上海觀察者網繼而刊文稱，「事件還在調查當中，但一些法國媒體的節操令法國讀者都看不下去了」。

文章稱：「《巴黎人報》這兩番爆料令法國讀者大跌眼鏡，很多讀者留言表示自己的智商受到了嘲弄，媒體缺乏公信力，只不過是操控輿論的工具。 」

但實際上，有莫斯科官方背景的俄羅斯衛星網（Sputnik）也有相同報道。衛星社更引述法國情報專家稱對有關機密文件的說法毫不感到意外，這些來自中國，勢力龐大的黑幫組織想要借此機會，加強對當地華人社群的控制。

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