西班牙指責英國就直布羅陀問題「不淡定」

圖片版權 AFP Image caption 直布羅陀有大約3萬名居民

西班牙外交大臣達斯蒂斯說，西班牙政府對於來自英國的有關直布羅陀問題的言論感到驚訝。他在馬德里舉行的一次記者會上說，「有些人似乎失去了淡定。」

英國前保守黨領袖霍華德勳爵在星期日（4月2日）發表談話說，英國願意以35年前保衛福克蘭群島的方式保衛直布羅陀。

直布羅陀地方政府首席部長皮卡爾多同時表示，直布羅陀不應該成為英國脫歐談判的籌碼，「直布羅陀屬於直布羅陀人，我們願意留在英國。」

英國外交大臣約翰遜在抵達盧森堡參加歐盟外長會議時也堅持表示，直布羅陀的主權歸屬不會改變。

英國首相特里莎·梅說，英國將堅持對直布羅陀的主權，這不會是脫歐談判的內容。

圖片版權 AFP Image caption 直布羅陀是英國的一部分，自治範圍包括稅收，但國防和外交由英國政府負責

目前的爭執是由歐盟在星期五發表的一項英國脫歐談判指導原則引起的。這份指導原則草案說，談判所做出的任何涉及直布羅陀的決定都必須得到西班牙政府的同意。

草案的具體內容是，「在英國脫離歐盟之後，歐盟和英國之間達成的任何協議在未經西班牙和英國共同認可的情況下都不適用於直布羅陀。」

直布羅陀首席部長皮卡爾多已經向歐洲理事會主席圖斯克提出要求，從談判指導中去除有關直布羅陀的內容。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相撒切爾夫人在1982年派遣軍隊從阿根廷手中奪回了福克蘭群島

霍華德勳爵在星期日發表的談話中把直布羅陀同福克蘭群島相提並論，被許多人認為言論過激。

阿根廷軍隊在1982年入侵鄰近阿根廷的福克蘭群島，當時的英國首相撒切爾夫人派遣遠洋艦隊，奪回了這個群島。

據統計，在那場戰爭中有655名阿根廷軍人和255名英國軍人喪生。

英國前外交大臣斯特勞形容有關就直布羅陀爭議採取軍事行動的威脅是「可笑的」，但是他說，英國脫歐會引發諸多問題。

他說，當英國留在歐盟的時候，英國和西班牙手中的牌是一樣的，但英國一旦脫歐，情況就變了，牌就握在了27個歐盟成員國手中。

直布羅陀有大約3萬居民，西班牙一直試圖從英國手中奪回對這片領土的主權。