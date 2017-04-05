圖輯：飛行員萬米高空看世界——美妙無比

  • 2017年 4月 5日

荷蘭飛行員海斯特（Christiaan van Heijst）在駕機長途飛行過程中，從駕駛艙拍攝下空中時而詭秘時而壯麗的景象。

The night sky 圖片版權 Christiaan van Heijst
Northern lights and a plane's cockpit 圖片版權 Christiaan van Heijst

海斯特每個月大約飛行100小時，雖然不是每次飛行都拍照，但這意味著他有足夠的時間研究空中攝影。

他常常把相機安放在駕駛艙的遮陽板上，鏡頭靠近機艙窗，做長時間曝光。

他說，對於夜間長時間曝光拍照，至少要拍攝5到10張照片，才能得到一張清晰的照片，還得看運氣。

A cloud seen from a plane's cockpit 圖片版權 Christiaan van Heijst
Clouds over the Sahara desert 圖片版權 Christiaan van Heijst

海斯特經常飛長途，一般有3個或更多的飛行員，這讓他有機會走動，拍到滿意的照片，例如下面這張從波音737客機機翼附近拍到的北極光的照片。

他說，北極光非常亮，有時候僅需要幾秒鐘的曝光時間。

Northern lights and wing of the plane 圖片版權 Christiaan van Heijst
The world from the air 圖片版權 Christiaan van Heijst

下面這張照片拍攝於俄羅斯北部，顯示出一抹微弱的北極光伴隨日出的景色。拍照時光線很暗，需要長時間曝光。

由於曝光時間超過30秒，同時存在著顛簸，照片很容易模糊。

海斯特開玩笑說，他發現一個規律，他每次擺好相機的時候，飛機就開始顛簸。

The cockpit at night 圖片版權 Christiaan van Heijst
A sunrise 圖片版權 Christiaan van Heijst
Rivers from above 圖片版權 Christiaan van Heijst

下面這張照片顯示了加拿大多倫多的一次風暴，是海斯特作為乘客乘坐飛機時拍攝的。他在拍攝時使用魚眼鏡頭，創造了照相機在機艙之外的幻覺。

最後一張照片：喜瑪拉雅山日落。海斯特說，「看到這樣的景色總會讓我想到：我幹這份工作，在這個位置上，非常幸運。」

The plane's cockpit 圖片版權 Christiaan van Heijst
Mountains in pink light 圖片版權 Christiaan van Heijst

以上所有照片都由海斯特（Christiaan van Heijst.）拍攝。

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