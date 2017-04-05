圖輯：飛行員萬米高空看世界——美妙無比

荷蘭飛行員海斯特（Christiaan van Heijst）在駕機長途飛行過程中，從駕駛艙拍攝下空中時而詭秘時而壯麗的景象。

圖片版權 Christiaan van Heijst

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海斯特每個月大約飛行100小時，雖然不是每次飛行都拍照，但這意味著他有足夠的時間研究空中攝影。

他常常把相機安放在駕駛艙的遮陽板上，鏡頭靠近機艙窗，做長時間曝光。

他說，對於夜間長時間曝光拍照，至少要拍攝5到10張照片，才能得到一張清晰的照片，還得看運氣。

圖片版權 Christiaan van Heijst

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海斯特經常飛長途，一般有3個或更多的飛行員，這讓他有機會走動，拍到滿意的照片，例如下面這張從波音737客機機翼附近拍到的北極光的照片。

他說，北極光非常亮，有時候僅需要幾秒鐘的曝光時間。

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下面這張照片拍攝於俄羅斯北部，顯示出一抹微弱的北極光伴隨日出的景色。拍照時光線很暗，需要長時間曝光。

由於曝光時間超過30秒，同時存在著顛簸，照片很容易模糊。

海斯特開玩笑說，他發現一個規律，他每次擺好相機的時候，飛機就開始顛簸。

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下面這張照片顯示了加拿大多倫多的一次風暴，是海斯特作為乘客乘坐飛機時拍攝的。他在拍攝時使用魚眼鏡頭，創造了照相機在機艙之外的幻覺。

最後一張照片：喜瑪拉雅山日落。海斯特說，「看到這樣的景色總會讓我想到：我幹這份工作，在這個位置上，非常幸運。」

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以上所有照片都由海斯特（Christiaan van Heijst.）拍攝。