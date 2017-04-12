德國多特蒙德球隊大巴遭遇爆炸破壞

圖片版權 EPA Image caption 球隊巴士的窗戶在爆炸中遭到破壞

德國球隊多特蒙德的球隊大巴在前往比賽場地途中遭遇連續三次爆炸，歐冠四分之一決賽主場對陣摩納哥的比賽被迫延期。

在一場新聞發佈會上，多特蒙德警察局長表示，這是一起針對該球隊的襲擊。

多特蒙德球員馬克·巴特拉（Marc Bartra）在事件中手腕骨折，目前已經接受完手術。其他球員則未有受傷。

該州檢察官表示，在爆炸現場附近找到一封信，目前正在納入調查，並進行鑒證。

原定於周二進行的比賽已經延期至當地時間周三傍晚18時45分（16:45 GMT）。

現場的照片顯示，大巴的窗戶在爆炸中損毀，車胎破裂。

圖片版權 AFP Image caption 多特蒙德俱樂部和西班牙國家隊球員巴特拉在事件中受傷

多特蒙德警方表示，在當地時間大約19時左右，在城郊有「三個爆炸物被引爆」。

警方表示，表面跡象顯示，這是一起「以嚴重爆炸進行的襲擊」。

在多特蒙德的主場西格納伊度納公園球場（Signal Iduna Park），容納8萬人的看台上，球迷被告知需要留在原地，直至確認場地周圍安全才可離開。

球場之後被安全疏散，警方對球迷的合作表示感謝。

警方表示，重新安排到之後一天的比賽，將會部署「盡可能多的警員」。

對手摩納哥隊的球迷也在現場高喊支持多特蒙德的口號，因此受到了讚揚。社交網絡也出現多特蒙德市居民主動向摩納哥球迷提供過夜住宿的話題標籤「#bedforawayfans」。

多特蒙德俱樂部在一份聲明中表示：「多特蒙德俱樂部的球隊巴士從酒店前往球場，出發後不久出現了一起事故。巴士有兩處損壞。」

多特蒙德的首席執行官漢斯－瓦基姆·瓦茨克（Hans-Joachim Watzke）說：「全隊都處在震驚當中，你無法不去想那些畫面。」

「我希望球隊會在調整好，能夠在明天上場拼搏比賽。在這樣一個危機的時刻，多特蒙德俱樂部團結一致。」

圖片版權 @BVB Image caption 多特蒙德俱樂部在推特上用英文發帖，讓球迷知道通過話題標籤可以幫助在當地找到過夜的地方

圖片版權 @firasechi Image caption 他們是對陣雙方球隊的支持者，但他們在一起用餐

多特蒙德其中一名球員馬蒂亞斯·金特爾（Mathias Ginter）在兩年前也經歷過類似場面。2015年11月13日德國對法國的足球比賽期間，一連串恐襲在巴黎發生。當時在場的另一名球員安德烈·許爾勒（Andre Schurrle）同樣效力多特蒙德，但他因傷未有進入本場比賽名單。

受傷的巴特拉曾經效力的俱樂部巴塞多那則在推特（Twitter）上發帖：「我們對巴特拉、多特蒙德以及他們的球迷表示全力的支持。」

西班牙首相馬里亞諾·拉霍伊（Mariano Rajoy）也在推特上表達了他的支持，希望巴特拉盡快康復。

國際足聯（FIFA）主席賈尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）表示，世界足球最高管理機構對事件表示遣責，並希望巴特拉「快速康復」。

歐足聯主席亞歷山大·切費林（Aleksander Ceferin）表示，他對於爆炸事件「感到非常不安」。

「延期舉行多特蒙德和摩納哥之間的歐冠比賽是一個正確的決定，因為我們任何時候都必須把所有球迷、球隊職球員的安全放在第一位，」切費林說。

「我希望對兩家俱樂部、賽事舉辦地當局的代表以及所有的球迷在現場的合作表示由衷的感謝。」

多特蒙德目前在德甲積分榜上排名第四。