航母只是幌子？特朗普仍寄望中國管束朝鮮

2017年4月19日

圖像來源，U.S. Navy/Handout via REUTERS 圖像加註文字， 4月15日，卡爾文森號航母出現在印度洋上印尼附近的異他海峽。這艘航母被證實目前還在澳大利亞附近進行演習。

經過了大約一周的互相虛張聲勢後，特朗普政府似乎透露了美國朝鮮戰略的底牌——他轉向了和前任一樣的政策，那就是依靠中國來管束朝鮮。

法新社報道稱，被特朗普描述為 "將使朝鮮領導人金正恩乖乖就範" 的"無敵艦隊"卡爾文森號航母戰鬥群目前還在澳大利亞海岸附近執行演習。

航母只是幌子？

BBC駐首爾記者埃文斯（Steve Evans）表示，特朗普十天前宣佈將把一支"無敵艦隊"派往朝鮮半島，但美軍太平洋司令部現在承認，卡爾文森號航母戰鬥群首先得完成在澳大利亞的訓練課。目前還很難判斷這是故意欺騙，還是改變了計劃，或者是溝通不夠。

美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）上周也說，卡爾文森號正在前往朝鮮的途中。但在四天後，這艘航母被拍到仍在另一方向的印度洋上。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 位於中國丹東和朝鮮新義州之間的大橋。美國希望中國對朝鮮採取更多經濟制裁措施。

華盛頓高官的最新說法是，希望朝鮮的強大鄰國能對其施加必要的政治和經濟壓力，讓其放棄核武器試驗。

中國怎麼辦

馬蒂斯周二（4月18日）改口稱，美國正在和中國密切合作，以實現朝鮮半島無核化的目標。他特意補充說，我們有著共同的利益。

特朗普也表達了類似的信心，他表示，北京的全力支持將幫助解決目前的僵局。當然，他是在和習近平會見後說的這番話。

在接受福克斯電視新聞網採訪時，特朗普稱讚了習近平，稱中國已經開始嚴格執行針對朝鮮的煤炭貿易禁令。

"以前沒有見過中國採取如此積極的反應，"他說。

但朝鮮至少在表面上沒有認輸，它的高級官員發誓要進行更多的核試驗和導彈試驗。朝鮮駐聯合國副大使也表示，美國的軍事打擊將導致"最強硬的回擊"。事實上，朝鮮仍然在上周六進行了一次失敗的中程導彈試射。

華盛頓希望中國繼續停止進口朝鮮煤炭，同時收緊對朝鮮的汽油出口，以勸阻朝鮮不要進行第六次核爆。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鴨綠江大橋上的中國遊客。除了停止進口朝鮮煤炭外，中國對朝鮮可能的制裁措施還包括停止向其出口汽油。

"他們（中國）正在朝這個方向努力，我們已經看到了明顯舉動，但現在仍處於早期，"美國國務院亞太事務副助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）說。

"特朗普總統希望中國能充分利用杠桿，對朝鮮的經濟命脈產生影響。"

長期研究朝鮮問題的專家對這種戰略表示了懷疑。

美國智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的朝鮮問題專家魯傑羅（Anthony Ruggiero）說，"我還是認為中國不會向朝鮮施加足夠的壓力。"

魯傑羅和一些鷹派人士堅持認為，除非美國採取措施制裁和朝鮮有生意往來的中國銀行，中國不會願意對這個鄰國進行嚴厲的制裁。

魯傑羅稱，中國只是響應制裁召回了幾艘運煤船而已，這早在一年前就應該執行了。因此中國的舉動還不值得讚賞。