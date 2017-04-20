韓國大選電視辯論會交鋒：激辯薩德朝核議題

圖片版權 AFP Image caption 五位主要候選人激辯薩德朝核議題。

距離5月9日將舉行的韓國總統大選，只剩19天。5組主要候選人連續兩周透過電視辯論會交鋒。其中，圍繞於薩德與因應朝鮮等安保問題，成為他們疲於回應的問題。

最大在野黨─共同民主黨，由上屆大選以些微差距敗給朴槿惠的前黨魁文在寅，二度出戰。人權律師出身的文在寅，是前總統盧武鉉的"知己"，兩人曾同開設律師事務所，並在盧武鉉當選後，踏入政界，在青瓦台首席秘書官的身分，在旁輔佐。

文在寅 VS安哲秀：兩人對決受矚目

而因針對在野陣營走向進步或吸收更多中間選民，出現路線衝突，而從共同民主黨的前身─新政治民主聯盟分家的韓國防毒軟體巨父─安哲秀，去年另組"國民的黨"，訴諸受文在寅打壓，同時積極布局地方，竟在韓國進步派的傳統票倉─光州與全羅地區，囊括多數國會席次。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國總統候選人（從左至右）沈相奵、洪凖勺、劉承旼、文在寅和安哲秀透過電視辯論會交鋒。

儘管共同民主黨在首都圈維持優勢，但"進步票倉"被安哲秀勢力攻破，一度讓文感到憂心。挾此番優勢，安哲秀這次代表國民的黨角逐參選總統。

兩大政治明星互別苗頭

事實上，在2012年，文、安兩人為實現扳倒朴槿惠，曾展開多次整合協商，卻一直未能達成共識。缺乏政治資源與支持基盤的安哲秀，宣佈退選，讓位給文。

2014年，安哲秀一度與在野黨共組新政治民主聯盟，後來又退出。兩造分合，如今來到正面捉對廝殺。

圖片版權 ＧETTY Image caption 文、安兩人支持率，都在35%上下，互有苗頭，彼此消長，更大幅領先其他3位候選人。

文在寅展現出較濃厚的進步色彩，希望在干政案引發的燭光示威而讓朴槿惠下台後，更進一步追究曾擁護與協助樸政府團隊的政黨人士責任，導正特權集團對民主憲政造成之傷害。

干政案後，安哲秀也積極參與反樸示威，但他企圖攏絡中間選民、甚至保守派的支持，打出較溫和、整合各方勢力的中道溫和改革路線。科技業出身的他，也喊出"第4次產業革命"，主張提升研發能力、支援創業與振興中小企業。

文、安兩人支持率，都在35%上下，互有苗頭，彼此消長，更大幅領先其他3位候選人。

而進步派小黨正義黨黨魁沈相奵，也決定出馬。沈在80年代，投入工廠生產線作業，並積極組織工會同資方抗爭，並於2004年首次踏入政界，當選為國會議員。

沈打出的口號為"堂堂正正勞動的國家"，將重點放在爭取勞工權益，同時更強烈地改革財閥、實踐財富分配。儘管支持率在個位數，沈希望能在文、安激烈廝殺外，喚起選民正視在野陣營在政治競逐時，被忽視的苦勞訴求。

洪凖勺 v.s 劉承旼：保守派選情冷清

"分家競逐"的現象，也出現在保守陣營中。原本的執政黨─新世界黨，自去年下半年，針對彈劾朴槿惠問題，掌握黨內權力核心的"親樸"派與支持彈劾總統的"非樸"派出現激烈衝突。

非樸派成員在試圖透過黨內選舉取得領導權失敗後，決定出走，另立"正確的黨"，由經濟學者出身的反樸大將─國會議員劉承旼出馬，打出改革口號，重建保守派聲勢。

圖片版權 Reuters Image caption 五組主要候選人連續兩周透過電視辯論會交鋒。

而新世界黨則改名為"自由韓國黨"，由該黨前黨魁、曾連任4次國會議員的慶尚南道知事(省長)洪凖勺出戰。洪曾是檢察官，他打出"強人"形像，訴諸自己強悍與果敢的執行力發展民生，並鞏固韓美同盟、維護國家安定。

但受崔順實親信干政案影響，泛保守派失去大多數民心，選情可謂有史以來最低迷。

安哲秀由反對改為力挺薩德

去年下半年，朴槿惠政府與美國達成協議，宣佈動行布署末端高空防禦飛彈（THAAD，簡稱薩德），引發配置預定地─星州郡居民的與部分民間人士反彈。

當時，文在寅、安哲秀和沈相奵，皆表反對，抨擊當局未評估薩德的效益與安全問題，也沒有徵詢國民同意，更造成韓中關係陷入矛盾。隸屬進步派的文在寅和沈相奵，都主張重新檢視保守派的強硬對朝鮮政策。

而保守派在完成初選後，包括洪凖勺與劉承旼等人，都維持對守護國家安保的一貫立場，認為布署薩德將能用來抵禦朝鮮攻擊，同時鞏固韓美合作關係，實屬必要。

但今年起，安哲秀卻一改立場，以"情況發生變化"為由，表態支持布署薩德。

他在4月初公開說道："比起中國，美國（對韓國而言）是更重要的國家，中國則是戰略的合作伙伴關係…若中國要成為真摯的盟友，就該注意有不可逾越的界線，我對中國（抵制韓國）的行動，甚感憂慮。薩德應好好部屬起來，目前國民的黨採納了反對薩德的內容入黨綱，我將予以說服（修改）。"

安的立場轉變，被視為是企圖拉攏重視安保價值的保守選民，這番發言，也的確讓他的民調支持率，在4月第1周時，出現與文在寅打平、甚至微幅超越的現象。只是，來自進步與保守兩派的質疑，不斷出現。

針對薩德問題首次交鋒

4月13日，由SBS電視台直播的辯論會上，劉承旼直接向安哲秀批評道："薩德侍衛保護國民生命而有必要（部屬），安候選人一開始就應該要贊成……偏偏到了選舉時期，毫無哲學和原則地變來變去，這讓人難以應對。"

"我最初反對的理由，是（政府）未跟中國對話，沒有經過外交途徑（聯繫），對國益造成重大傷害……"安哲秀回應。

劉承旼則反問："這現在不也一樣嗎？和中國的對話，當時和現在都是一……"但此後，安哲秀並未再做充分解釋。反對薩德的沈相奵也對安表示："（外交）狀況並無變化，變的只是現在選舉中。"

文在寅拒對朝鮮"為敵"與否表態

19日，由KBS電視台轉播的第二次辯論會上，劉承旼向文在寅問道："朝鮮是我們的主要敵人嗎？"

圖片版權 Reuters Image caption 文在寅拒對朝鮮"為敵"與否表態。

"給予那樣的定義，我認為並非總統該做的事。這是國防部的事，總統有其他該做的事......劉候選人也一樣，若成為總統，就是處於要解決韓朝問題的立場，必要時，也得舉行韓朝高峰……"文回應道。

劉不滿地表示："（韓國）政府的官方文書，都指出朝鮮是主要敵人了，大韓民國國軍的指揮者（總統），無法認定朝軍為主要敵人，這像話嗎？"文則以"我已闡明我的立場了"告結。

安保與外交問題的爭論，同時牽動韓國保守與進步選民截然不同的投票意向，匯兌選舉盤勢造成什麼影響，仍待關注。

薩德是什麼？

在飛行的最後階段攔截短程和中程彈道導彈；

使用"動能殺傷"技術 ，薩德系統的動能能破壞被攔截的彈頭；

200千米的射程，射擊高度達150千米；

此前，美國因預防朝鮮的潛在威脅，曾在關島和夏威夷部署過該系統。

薩德如何運作？

敵人發射導彈。

薩德雷達系統檢測導彈，並告知控制系統。

控制系統發出發射攔截導彈的信號。

攔截導彈發射。

敵方導彈在飛行的最後階段被攔截。

發射車可裝載8枚攔截導彈。