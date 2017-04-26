泰國男子臉書直播殺女後自殺

圖片版權 Reuters Image caption 死亡直播發生在泰國普吉島一個廢棄的酒店。

泰國警方稱，一名泰國男子在臉書上直播殺女後自殺。

這名21歲的男子本周一（4月24日）在普吉島的一家廢棄酒店裏先將女兒吊死後上吊自殺。

對於此次"令人震驚"的事件，臉書向家屬表示了慰問，並表示相關內容已從臉書移除。

本月美國一場透過臉書直播的槍殺案內容在網上流傳數小時才被撤下。臉書也承諾對視頻的審核過程做出改善。

泰國男子殺女和自殺的視頻內容也能在視頻網站YouTube上找到。BBC提醒該公司後，YouTube撤下相關內容。

社交媒體憤怒

泰國男子的親戚看到當時的直播畫面後報警。但警察抵達現場時為時已晚，未能拯救泰國男子和女兒的生命。

臉書發言人在一份聲明中表示："這是一場令人震驚的事件。我們的心與受害者家屬同在。臉書決不允許此類視頻的存在，也已經將其撤下。"

路透社稱，周一有兩條相關視頻被放上網，在周二被撤下。時間間隔幾乎為24小時。臉書尚未向BBC證實具體的時間。

泰國數字經濟部（Thailand's ministry of digital economy）稱已在本周二要求臉書移除相關視頻。

YouTube 表示收到BBC的提醒後，在15分鐘內刪除了相關視頻內容。

就在BBC警示YouTube之前，該視頻播放了2351次。

BBC泰語編輯Nopporn Wong-Anan說，泰國的社交媒體用戶對該視頻表示憤怒，也同時對受害者家屬表示哀悼。

孩子的母親和其他親屬在周二從醫院認領了父親和女兒的屍體。

美國槍擊直播視頻事件後，臉書稱："正不斷探索能讓臉書是一個安全環境的方式和技術。"

臉書一位高管上周在博客中稱："我們優先考慮對我們社區具有嚴重安全隱患的報告，並正在努力使審核過程變得更快。"

圖片版權 Getty Images Image caption 由於臉書的受歡迎程度和使用程度，使得該公司不可能對其平台上的每一次直播都有專人看管，這就使得該公司會不可避免地遭受進一步的憤怒批評。

分析：BBC科技新聞總編輯裏奧·科萊昂（Leo Kelion）

臉書正在尋找方法，讓上萬人的團隊對這些內容作出更迅速的反應。

除此之外，臉書也在研發相關軟件防止此類視頻進一步被分享的可能。

它也在研究如何讓人工智能自動甄別需要再次被審核的視頻和照片，而不是等其他用戶檢舉相關視頻。

但還未被討論的是完全關閉臉書直播的想法。

推特和YouTube等競爭對手也有直播產品，這樣做可能使其處於劣勢。

由於臉書的受歡迎程度和使用程度，使得該公司不可能對其平台上的每一次直播都有專人看管，這就使得該公司會不可避免地遭受進一步的憤怒批評。