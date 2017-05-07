圖片版權 Reuters Image caption 法國在周日展開總統選舉第二輪投票。

法國總統大選迎來第二輪投票，中間派39歲的馬克龍（Emmanuel Macron）與極右派48歲的馬琳·勒龐（Marine Le Pen）在投票箱前一決高下。

一些法國海外屬地與駐外法國使領館早已開始投票，法國本土大都會的投票站則從巴黎時間周日（5月7日）08:00（格林尼治標凖時間06:00）開放至19:00，個別城市將多開放一個小時至20:00。

在英國與歐盟各國開展脫歐談判之際，加上德國、英國快將大選，法國這次選舉結果備受矚目。

就在投票將要開始之際，馬克龍陣營一批文件遭黑客外洩。行將卸任的現總統奧朗德（Francois Hollande）誓言「回應」此案，決不不了了之。

奧朗德沒有對該如何回應做進一步說明，只表示他知道黑客攻擊的風險，因為黑客竊取資料的案件「在其他地方也發生」。

奧朗德周六（6日）在巴黎的參訪行程中對法新社表示：「我們知道在總統大選期間會有這些風險，因為在世界上其他地方也發生過。沒有任何事會在沒有回應的狀況下結束。」

他補充說明，他無法指出黑客竊取資料是為了影響選舉。

BBC駐巴黎記者肖費爾德（Hugh Schofield）表示，選情受到黑客外洩資料的影響可能不大，因為在選舉活動結束前的民調顯示，馬克龍大幅領先。

圖片版權 Reuters Image caption 次輪投票被視為親商界自由派與法國民族主義者的對決。

圖片版權 EPA Image caption 現任總統奧朗德周六在巴黎的參訪行程中回應馬克龍被黑一案。

星期日選舉有何看點？

法國選民在第一輪投票中剔除了輪流執政60年的兩大政黨──中間偏右的共和黨及左派法國社會黨。

選民將決定法國的未來，以及法國在歐盟的地位。

如果馬克龍當選，將顯示出法國人民支持主張歐盟重整、深化歐洲整合的領導人。如果馬琳·勒龐當選，則她反移民、反歐盟政治的主張將被實行。

法國媒體和公眾都被警告不要傳播遭竊取而外洩的資料，否則將觸犯嚴格的選舉法規而被起訴。

第二輪投票前夕，中間派獨立候選人馬克龍的競選團隊指它的電腦系統被黑客攻擊。

本次投票是中間派參選人馬克龍與極右翼黨派「國民陣線」候選人勒龐兩人的對決。

這是60年來法國第一次在總統大選中沒有左翼或右翼政黨候選人進入最後角逐。

馬克龍的競選辦公室稱，數周前黑客竊取了大量與競選有關的內部文件，包括馬克龍的私人、公務電郵和財務數據；黑客將這些真實的文件跟一些懷疑是他們偽造的文件混在一起一併公開，混淆視聽。

大約有9GB的外洩文件在周五（5日）午夜拉票活動結束前被匿名者上傳至一個文件分享網站。

目前還不清楚幕後是誰。馬克龍的競選團隊沒有具體點名，但聲稱此舉目的是為了破壞馬克龍的競選活動，破壞法國民主，並認為這和早前美國大選期間民主黨全國代表大會和希拉里競選活動所受的黑客攻擊異曲同工。

為何「黑料」被禁止傳播？

圖片版權 AFP Image caption 第二輪選舉是中間派獨立候選人馬克龍與極右翼黨派候選人勒龐的對決。

自法國時間周五午夜開始實施對選情報道的限制。在巴黎時間周日20:00投票結束之前，不得進行選舉活動和報道選情。目前一些法屬海外選區已經開始投票。

選舉委員會警告，發佈「黑料」可能觸犯法律。

政治人物和媒體被禁止對黑客事件給出更詳細資訊，也不准作出評論。

選舉委員會在周六發表聲明表示：「在我們最重要的選舉前一天，委員會呼籲大眾，特別是媒體，要對在網路世界及社交網站上發佈的內容負責，不要扭曲選舉。」

禁令能奏效嗎？

分析師認為，在社交媒體的資訊流動本質下，很難取締資訊傳播。

《解放報》以問答形式呈現出黑客資料。《世界報》表示「不會在第二輪投票前刊出黑客資料內容」，表示會刊出相關內容但「會尊重新聞和道德價值」，該報也對黑客議題用問答形式報道。

勒龐的顧問弗洛裏安·菲利波（Florian Philippot）趕在禁令生效前發推特（Twitter）稱：「馬克龍被黑客攻擊一案是否讓我們學到調查記者選擇性故意保持沉默？」

誰該負責？

圖片版權 AFP Image caption 一些法國海外領土的投票已開始，圖為法屬圭亞那的投票站。

這個問題目前仍不清楚。

馬克龍陣營目前沒有譴責特定團體，僅稱這起黑客事件是為了破壞選情、傷害法國的民主。

和去年美國總統選舉相比，當時民主黨受到來自俄羅斯的黑客攻擊。

當時，維基解密網站將外洩的民主黨和希拉里的資料上載到自己的網站。

維基解密雖然發佈了推特上外洩資料的鏈接，也轉發了洩漏的郵件，但暗示自己沒有參與策劃這次行動。