拍求婚陰差陽錯 趕得巧不費功夫

圖片版權 JACOB PETERS PHOTOGRAPHY Image caption 當黎大衛向女友範珍妮求婚時，絶沒想到有人在後面在拍他們。

範珍妮和黎大衛肯定沒想到還有一對兒也想在黎明的曙光下，在他們倆相中的荒野巨石上玩兒求婚。更沒想到的是，那對兒情侶請來的攝影師拍的是他倆。

迎著曙光、在峭壁巨石上求婚得有多浪漫！美國阿肯色州的攝影師彼得斯就接了這麼一單生意，有一對兒情侶請他前往當地以極美浪漫仙境著稱的地標景點"玳瑁之岩"(Hawksbill Crag) 去拍兩人的求婚一刻。

為了這個活兒，攝影師彼得斯不僅得早起，而且還得跑到這個偏遠景點所在的"維它克斯點"(Whitaker's Point)。

結果，當他趕到那裏、找好最佳拍攝位置後，他拍到的是另外一對兒在當天有一模一樣想法的另一對兒情侶的求婚時刻。

他拍錯了！他拍的是也跑到那兒求婚的黎大衛、和範珍妮(音譯)。

圖片版權 JENNY PHAM Image caption 注意到了嗎，黎大衛背後有那位專業攝影師......

話說黎大衛和範珍妮已經戀愛兩年半了。在他倆一同外出徒步旅行期間，黎大衛突發奇想，想在這座峭壁巨岩上、迎著日出向女友求婚—和攝影師彼得斯的客戶想的一樣！

彼得斯萬沒想到他拍的是另一對，而他真正的客戶那天一早遲到了。

這個景點附近根本沒手機信號，在遠處架好設備的攝影師彼得斯無法和客戶通過電話或信息聯繫，所以他理所當然地以為，當時站在巨岩上的兩位情侶就是他的客戶，而且兩人正甜蜜蜜地經歷那浪漫時刻……

範珍妮之後回憶說，對於男友的求婚，她回答"Yes"，並且過了一個完美的周末。她現在可以稱呼黎大衛"未婚夫"了。

她說，他倆非常驚詫，當她用手機自拍求婚那一刻時，發現他倆的背景中有那位拿著專業相機的彼得斯！

圖片版權 JENNY PHAM Image caption 黎大衛向相處兩年多的女友求婚成功。

彼得斯拍完後把求婚照曬到他的"臉書"頁面試圖聯繫他的客戶，但沒想到找上來的卻是黎大衛和範珍妮。他倆突然發現自己的求婚場面在網絡中瘋傳。

黎大衛說："當我們看自己拍的求婚照時，我們從背景裏看到了彼得斯。我和他聯繫後，他非常好心地把照片送給了我們，沒收一分錢。"

彼得斯之後對BBC說，儘管拍這組照片沒掙到錢，但他好在為自己的作品裏又增加了幾張絶佳的新作。

他說："我的工作就是拍婚紗。這對我來說也是個不錯的經歷吧。"

圖片版權 FACEBOOK Image caption 他們的故事在社交網絡上引起熱議。

他估計真正訂他的客戶"低估了路程上需要花費的時間"。他說："我是凖點到達了，但他們遲到了。"

他說："之前沒人告訴我客戶長什麼樣、穿什麼衣服，直到回家之後，我才意識到拍錯了。"

他說："這事誰也不怪。"

他之後在網上開始尋找照片中的那對情侶，並求助於社交網絡。他說："整個經歷一個詞形容就是苦盡甘來。"

那對兒事先預定彼得斯的客戶不想透露姓名。彼得斯說："我幫了一對兒情侶，令一對兒什麼都沒得到。"

但對於被拍到的黎大衛和範珍妮而言，這簡直是一個大驚喜。

圖片版權 JACOB PETERS PHOTOGRAPHY Image caption 攝影師彼得斯給他倆拍了好多張。

範珍妮說："我們倆都喜歡徒步旅行。但我一開始感覺為什麼這次他神經兮兮的。當時他讓我轉身拍日出，沒想到我一轉過來，他就單腿跪在地上向我求婚，那一幕就像是電影一樣。"

黎大衛說："真沒想到！我事先沒找到攝影師，本以為這次只能靠我倆自己的手機拍呢！"