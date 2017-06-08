前聯邦調查局長科米：特朗普要我效忠

2017年6月8日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 科米將在聽證會中作證說，特朗普曾要求他放棄對前國家安全顧問弗林的調查。

美國聯邦調查局前局長詹姆斯·科米（James Comey）星期三公布為國會作證凖備的書面證詞。科米表示，特朗普總統曾試圖與他建立一種"庇護關係"，並尋求他為總統"效忠"。

科米周四將在美國參議院情報委員會出席聽證會，就俄羅斯干預美國總統大選事件向委員會作證。

據科米遞交的書面證詞，科米將在聽證會中作證說，特朗普曾要求他放棄對前國家安全顧問弗林（Mike Flynn）的調查。

弗林在2月份因被指與俄駐美大使秘密接觸的消息披露後被迫辭職。科米表示，特朗普稱有關涉及通俄門的調查是其頭上的"烏雲"。

科米說，特朗普要求他忠於總統，"驅散因調查通俄門產生的烏雲"。

科米還稱，曾三次對特朗普說他未受到調查，這亦證實了總統的說法。

特朗普的私人律師顧問馬克·凱索維茲（Marc Kasozitz）在周三晚間回應說，對於科米證實特朗普本人並非調查方向，特朗普對科米的說法感到滿意。

凱索維茲說，特朗普"總統感到完完全全地平反了"。

美國國家安全局局長邁克·羅傑斯（Mike Rogers）和國家情報局局長丹·科茨（Dan Coats）等另外兩名國家安全事務高官早些時候對出席聽證會的參議員們表示，他們從未受到來自白宮的壓力，去幹任何非法勾當。

但在周四舉行的參議院情報委員會聽證會上，科米將和盤托出5月9日他的聯邦調查局局長職務被總統解除之前，他感到不舒服的一系列事件。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普與科米"愛恨交織的關係"。

美國幾個國會小組正與司法部一起核查美國情報機構的評估，該評估報告指俄羅斯黑客涉嫌介入去年11月的美國總統大選，以協助特朗普擊敗民主黨總統候選人希拉里·克林頓。

有關調查還在查證特朗普的競選團隊工作人員是否存在被指通俄的陰謀，但莫斯科方面對此已多次作出否認。

科米長達7頁的證詞記述了他與美國總統特朗普單獨接觸的詳細情況。

證詞稱，科米與特朗普首次會面是在1月6日，地點位於特朗普大廈的會議室，科米單獨與特朗普會面，並向特朗普匯報了針對他的被指"猥褻和未經證實"的指控。

由前英國情報官員匯編的情報檔案聲稱，俄羅斯安全部門擁有對特朗普不利的材料，其中包括特朗普到訪莫斯科時在酒店召妓的錄像。

科米的證詞還說，特朗普"總統對有關指控感到厭惡，並對其強烈否認"。