父母應該怎樣和孩子談論恐襲？

圖片版權 Getty Images Image caption 年輕人受曼城襲擊影響較大。

恐怖襲擊的消息總是令人恐懼的，但父母該對孩子們說什麼。這是個兩難的境地。

我應該屏蔽恐襲的消息嗎？最好關掉電視機？孩子們看到的圖像會傷害他們嗎？還是應該告訴孩子究竟發生了什麼事？

聊聊新聞

專業人士的建議是，談論這些問題比迴避這些問題更好。

倫敦北部一個清真寺附近的襲擊、曼城、倫敦橋和威斯敏斯特大橋的襲擊直接影響到許多兒童和青少年。

臨牀顧問心理學家西特倫（Emma Citron）專門從事兒童和創傷領域，她說家庭不該迴避這些事件。

她說："告訴孩子們基本的事實，解答他們的問題，問他們想知道什麼，然後讓他們了解事件。"

"陪在他們身邊支持他們、安慰他們和擁抱他們。如果他們在哭，就和他們一起哭。要回應他們的情感需求。 "

"幫他們解壓，卸下重負--我們需要了解他們的困惑在哪裏。"

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我該關電視嗎？

英國皇家精神學院的杜比卡（Bernadka Dubicka）博士說，關掉電視和廣播可能是一種天生的保護本能。

她說，在當今社會阻止兒童免受創傷事件的影響是不切實際的。父母不能完全保護孩子免受這些事件的傷害。現實是，兒童和青少年被全天24小時的新聞轟炸。"

杜比卡說，最重要的是父母陪在孩子身邊，並幫他們管理情緒。

"試圖隱藏恐襲消息是沒用的，因為他們會在其他地方聽到或者看到。 "

"避免噁心的細節"

西特倫補充表示，談論恐襲消息很重要，但父母應該避免不必要的細節。

"要避免噁心的細節，那是沒必要的。"

"我會避免：描述場景、描述流血的畫面、描述恐襲現場和給他們看現場圖片。因為這可能會傷害孩子。"

西特倫還建議家長了解大齡兒童在互聯網上閲讀的內容。

"我們也需要保護年輕人。告訴他們，不要為了挖內幕而上網，沒必要 。"

有用的短語

西特倫表示，父母應該從孩子們的角度來對話，但應該嘗試用盡可能多的平靜和令人放心的短語。

"以下評論會很令人放心：'這是一個非常罕見的事情'，'這非常可怕，但也很罕見'、'安保措施會加強'"。

"我們不希望孩子害怕出門，我們希望他們長大後過著正常、快樂、健康和適應性強的生活。"

如果孩子問 "這還會發生嗎，媽媽？" 西特倫建議說實話，也給孩子們大量的保證和信心讓他們繼續正常的日常活動。

"我會說，'當然會'，而不是說謊 --但這是非常不可能的，這些是非常罕見的事件，我們相信警方增強安保措施。

"還是去踢足球或打網球吧。或者像往常一樣生活。 "

"我們必須以正常的方式繼續生活，不要受這些壞人的傷害。"

老師們會引導學生談恐襲嗎？

英國學校和學院領導協會總書記巴頓（Geoff Barton）說："如果學校不讓學生談論襲擊，我會感到驚訝。"

"如果學生想談，老師會讓他們提問題，老師們會教學生如何查詢合適又可靠的信息來源。"

巴頓說，學校也將努力強調社區凝聚力和共同價值觀。

巴頓曾擔任校長一職十五年。他表示，除非受到直接的影響，否則學校將在襲擊之後保持"一切照舊"的做法。

"日程是很重要的，它可以幫學生走出恐襲陰影，也讓他們能保持冷靜。"

怎樣判斷孩子是否受到創傷？

創傷的跡象在很大程度上取決於個體，但是要注意的症狀包括：

孩子變得害怕、緊張和焦慮

尿牀

無法集中精力

變得煩躁和不順從

有如頭痛和胃痛的身體症狀

如果您關心您的小孩，並認為他或她受到新聞事件的創傷，您可以找全科醫生看看。

如果問題沒有得到解決，醫生可能會建議從當地的兒童和青少年精神衛生服務機構（Camhs）獲得一些額外的幫助。

但父母應盡量不要過分焦慮，杜比卡博士說："絶大多數的年輕人會很好處理這個事情。"