你的器材不支持播放多媒體材料 首日談判，戴維斯表示「堅定樂觀」（英文）

與英國展開第一輪談判之後，歐盟首席談判官表示，英國脫歐將會帶來「實實在在」的後果。

米歇爾·巴尼耶（Michel Barnier）說，他目前沒有打算「讓步或者要求對方讓步」。

英國脫歐事務大臣大衛·戴維斯（David Davis）表示，談判已經有了一個「有希望的開始」。

英國似乎已經接受了歐盟所傾向的談判程序，即貿易談判不會立即開始。

在布魯塞爾進行完首日談判之後，戴維斯和巴尼耶舉行了聯合記者會。

談判前期的焦點將是駐外人員權利、一份財政協議以及「其他分離問題」。

以保留《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement）和愛爾蘭共同旅遊地為目標的談判也將開始，不過戴維斯表示，這些問題可能要等到整個程序結束，即英國與歐盟的貿易關係塵埃落定時，才會達成共識。

英國曾希望從一開始就同時談判英國未來與歐盟的關係，但是巴尼耶表示，這只會發生在歐洲理事會（European Council）認為其他問題「已經得到充分進展」的時候。

戴維斯否認目前的時間表顯示了英國的「弱點」，他堅稱這一時間表與英國政府力求貿易與脫歐談判並行的目標「完全一致」。

「重要的不是它什麼時候開始，而是它如何結束，」他說。

巴尼耶被問到他是否對英國作出了任何相應的讓步。他表示，離開歐盟是英國的決定，不是歐盟的決定，而任何一方都必須「為我們作出的決定承擔責任和後果」。

「我目前的思維框架當中不打算讓步或者要求對方讓步，」他說。

「它不是要懲罰，不是要報復。」

「基本上，我們是在執行英國的決定，讓它離開歐盟、瓦解43年耐心建立的關係。」

「在這樣的一個大局內，我會盡我所能將情緒放到一邊，堅持看事實，看數據和法律基礎。並與英國合作，一同達到共識。」

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誰說了算？

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuennsberg）

它經常被比作一場離婚——英國想要在談判房子和唱片收藏歸誰的同時，討論誰將為20年後孩子們的婚禮買單。

另一方面，歐盟一直都很堅持，未來的安排只會在離婚的條件達成一致之後才會開始討論。

這場爭論被稱為「並行與先後」之爭，而從這個下午的新聞發佈會和所宣佈的談判程序來看，很明顯，英國輸了。

英國官員們曾相信他們有能力說服歐盟——而現在的失敗被形容是「全面崩塌」。

戴維斯還曾經形容，這場討論很可能是「今夏之爭」。但從現在情況看，英國似乎已經屈服。

巴尼耶表示，達成一個「公平的協議」是有可能的，並且「比沒有協議要好得多」。他承諾，將會與英國合作解決，而不是對抗。

「我們必須解除英國脫歐帶來的不確定性，」他說。

圖片版權 HM Government Image caption 英國脫歐大臣戴維斯和歐盟首席談判官巴尼耶

兩名代表在談判開始時交換了禮物，他們列出了初期談判的框架，每個月將會有一周進行談判。

一些「資深專家」將會組成多個小組，集中討論三個主要領域的問題。

關於英國認為應該屬於最迫切議題的公民權利，戴維斯表示，雙方有「很多共同立場」。

在去年的脫歐公投之後，英國設定在2019年3月底之前脫離歐洲聯盟。

在談判開始前，戴維斯向巴尼耶贈送了一部關於登山的書——法語版的《向安納布爾納峰致意》（Regards vers Annapurna），巴尼耶則回贈了一具來自薩瓦省的傳統手工拐杖。