紐約醫院槍擊案2死6傷 前僱員行兇

圖片版權 Reuters Image caption 發生槍擊案的布朗克斯—黎巴嫩醫院

一名槍手持衝鋒槍在紐約市布朗克斯區（The Bronx）的一間醫院開槍行兇，造成該醫院1名醫生死亡，6名醫生受傷，其中5人傷勢嚴重。

這起槍擊事件發生於美國本周五（6月30日）當地時間下午，位於紐約市的布朗克斯—黎巴嫩醫院（Bronx-Lebanon Hospital）。

槍手據信為該醫院前僱員，並於行兇後自殺身亡。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）表示該槍擊案非恐怖襲擊事件，而是"與職場問題有關"。

他指此次槍擊"發生在與關愛、安慰息息相關的地方，是一起駭人聽聞的事件"。

"數名受傷醫生正在與死神搏鬥"，他補充道。

圖片版權 EPA Image caption 紐約市長表示，醫院槍擊案至少導致包括槍手本人在內的兩人死亡。

警方表示槍手被發現時身著白色醫護制服，一把衝鋒槍置於他身旁。

紐約市警察局長歐尼爾（James O'Neill）表示槍擊案發生在醫院第16層，所有受害者均於16和17層受襲。

槍手身份經官方證實為現年45歲的亨利•貝洛（Henry Bello），曾在事發醫院工作，是一名家庭醫學醫生。據美國NBC報道，他於2015年辭職以免遭解僱。

歐尼爾稱槍手曾試圖自焚，隨後死於自己造成的身體傷害。

社交媒體上顯示事發醫院內的醫生和護士們將自己反鎖在位於希望山區域（Mount Hope district）的醫院大樓內。

一名在放射科的病人菲利克斯•普諾（Felix Puno）發推稱："整座醫院大樓被完全封閉了，我正在做X光檢查，保安警告說一起持槍公開開火的事件正在發生。"

加裏•特林布爾（Garry Trimble）的未婚妻在該醫院工作，他表示醫院的安保差強人意。

他說："只要與一名僱員同行，我就可以從醫院後門進出。如果有僱員給我開門，我也可以直接進去。我認為每間醫院都應該配備一名警察檢查每個出入口。他們（警察）只在有事發生的時候才有所作為。"

布朗克斯—黎巴嫩醫院是一間非牟利的私家醫院，已開設了120年。

醫院槍擊案比較少見，但近年來已發生數起類似事件。

2015年，一名男子在波士頓醫院詢問一名心臟病醫生的姓名，隨後在該名醫生露面時將他射殺。調查顯示該男子的母親曾在波士頓醫院就醫。

2016年7月，另外一名男子在弗羅里達的一家醫療中心公開開火，致一名老年女性和一名醫院工作者身亡。嫌疑人之後被認為存在精神問題，並被質疑是否有能力接受審訊。

亦在去年7月，柏林醫院的一名病人在朝自己開槍前，持槍襲擊了一位醫生。同年早些時候，一起槍擊案也發生在柏林另外一間醫院外，未造成人員死亡。