特朗普反口：與俄羅斯網絡安全合作將不會實現

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與普京在周五進行了第一次面對面會談

唐納德·特朗普（Donald Trump）反口收回了與俄羅斯合作建立網絡安全小組的提議。

當地時間周日（7月9日），正在德國出席二十國集團（G20）峰會的特朗普表示，他認為計劃不會真的實現；數小時前，他剛剛提出讓美俄兩國合作一個「密不可破」的網絡安全小組，以防止網絡攻擊干預選舉。

與俄羅斯合作的想法遭到共和黨高層官員的批評。

特朗普在與俄羅斯總統普京於周五面談時提出了有關想法，雙方也討論了相關議題。

特朗普形容，會談的效果積極，並建議兩國進行更緊密的合作。

「普京和我討論了建立一個密不可破的網絡安全小組，令黑客攻擊干預選舉或者其他負面事件能夠被防止，」特朗普說。

一開始的提議立即引發了民主黨人的嘲笑，共和黨人也質疑，在克里姆林宮被指干預了2016年的美國大選之後，為什麼美國要和俄羅斯合作。

特朗普在周日晚上改變了立場。

他在推特（Twitter）上發帖說：「普京總統和我討論網絡安全小組的問題，不等於我覺得它能夠實現。它不能實現。」

不過，他強調，他與普京討論的另一個問題，敘利亞西南部的停火協議，已經生效。

特朗普宣告反悔後，美國財政部長史蒂夫·姆努欽（Steve Mnuchin）曾試圖為網絡安全小組辯護。

在美國廣播公司（ABC）的每周新聞節目上，姆努欽形容它是特朗普是一項「巨大的成就」。

不過，共和黨參議員馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）指出，這樣的動議將相當於將敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）與化學武器放在一起。

共和黨參議員琳賽·格拉姆（Lindsey Graham）說：「這不是我聽過最愚蠢的想法，但也接近了。」

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普告訴普京：「很榮幸和你見面」

一個專職檢控官正在調查特朗普是否則與俄羅斯合謀左右2016年的美國總統選舉。

特朗普和普京均表示，他們談論過相關的指控。

但是，雙方對談話內容的描述卻不一樣。

特朗普說，他向普京「著力強調」了有關的問題，而普京「極力否認」則干預美國大選。

他還表示，是時候與俄羅斯進行「建議性」的合作。

普京總統表示，他相信特朗普已經接受了他的說法，指莫斯科並未干預選舉。

然而，美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）表示，對2016年選舉的干預仍然是美國與俄羅斯改善關係的障礙；而美國常駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）說，美國「不能信任」，也「永遠不會信任」俄羅斯。