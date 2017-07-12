圖輯：日本男人為何選擇與硅膠娃娃「談戀愛」
越來越多日本男人不願應付另一半的要求以及避免自己失戀，不談真戀情，卻從硅膠娃娃身上找到「真愛」。
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62歲日本男子Senji Nakajima將硅膠娃娃帶到海灘度假。在日本，每年日本大約有2000個栩栩如生的硅膠娃娃被售出，售價高達6000美元。它們有可調整的手指、可取下來的頭和生殖器。
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在日本千葉縣八街，理療師Masayuki Ozaki在一家旅店和自己的硅膠娃娃Mayu一起洗澡。
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日本千葉縣八街，一家旅店裏，理療師Masayuki Ozaki 把他的硅膠娃娃Mayu抱到牀上，共度良宵。
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Masayuki Ozaki開車與「妻子」Mayu離開飯店，一同返家，繼續過他們的小日子。
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日本山梨縣，62歲的Senji Nakajima在河邊為他的硅膠娃娃拍照留念。他已經有兩個孩子，但是他與硅膠娃娃的關係已使家庭破裂，可是他仍然不願放棄娃娃。他的太太禁止這個娃娃在家裏出現，女兒也反對，但兒子已經接受現實。
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Senji Nakajima的朋友在東京郊區的一套公寓裏也有一個硅膠娃娃伴侶。
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62歲的Senji Nakajima正在打電話聊天，而他的「妻子」Saori躺在牀上睡覺。
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日本山梨縣，62歲的Senji Nakajima在4月櫻花盛開的季節帶著硅膠娃娃外出野餐郊遊。他認為他找到真愛，而且把玩偶當成真人一樣看待。他說：「我不會出軌，也不會嫖妓，因為我已經把她當成人看待。」
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Masuuki Ozaki在東京灣散步時，與他的硅膠娃娃Mayu親熱擁抱。
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根據市場的內行人，日本市場每年售出大約2000個硅膠娃娃，價格約6000美元。這些充氣娃娃有著靈活的手指，可拆卸的頭以及逼真的造型。
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