圖輯：權傾一時領導人流離失所成難民
敘利亞藝術家奧馬里在離鄉背井逃到比利時後創作了一個油畫系列，將呼風喚雨的各國家首腦及前領導人畫成了難民。
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Abdalla al Omari
敘利亞藝術家阿卜杜拉·奧馬里（Abdalla al-Omari）的肖像作品系列將有爭議的當代世界領導人描繪成社會邊緣人物——流離失所的難民。 美國總統特朗普是其中一例。他一手抱著小孩，另一隻手舉著一張黑白的全家福，神情凝重。
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Abdalla al Omari
最初，這位藝術家利用他流離失所的處境以及敘利亞戰爭引發的憤怒情緒作為他創作源泉。德國總理默克爾被畫成一個鄉村老嫗。
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Abdalla al Omari
但是，隨著這個肖像系列的進展，目前居住在比利時的奧馬里把憤怒轉向描寫這些人物失去權力後的人性側面。俄羅斯總統普京是其中一例。
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Abdalla al Omari
奧馬里說，「我想讓這些領導人失去權力，並不是為了有助於解除我的痛苦。我只是想恢復他們的人性，讓公眾看到權力脆弱的一面。」
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Abdalla al Omari
通過這些作品，畫家奧馬里不想表現對這些著名領導人的敬意，不想突出這些領導人的權勢，魅力及正義。他對美國前總統奧巴馬的描寫也許說明了這一點。
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Abdalla al Omari
奧馬里給這幅畫取名為「地中海」。他表示，「我對阿薩德總統的描寫表示歉意。這是一個沒有重力的世界，我們所有的人都有脆弱的一面。這股風看不到，摸不著，卻使我們內心感到很沉重。但是這股風卻神秘地促使我們再次站起來。」
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Abdalla al Omari
奧馬里通過這幅名為「逃難」的畫作，試圖拋開主要人物的獨裁印記，側重描寫他們的絶望時刻。
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Abdalla al Omari
這是奧馬里描寫的法國前總統奧朗德和薩爾科齊。
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Abdalla al Omari
奧馬里在作品中沒有描繪人物所在國家或政治色彩。例如，他把朝鮮領導人金正恩描繪成一個拿著導彈玩具的小男孩。
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Abdalla al Omari
通過這些作品，藝術家奧馬里發出警告，「讓我們大聲疾呼：我是很脆弱，但是最強勢的人並非很堅強。因此，讓我們共同來面對危機。」 網友可在http://www.abdallaomari.com/網站瀏覽奧馬里的作品。
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