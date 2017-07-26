中情局局長：美國最大威脅來自中國而非俄國

圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧(Mike Pompeo)說，長期來看，美國最大的安全挑戰來自中國，而非俄羅斯。

在一次罕見的媒體訪問中，美國中情局（CIA）局長麥克·蓬佩奧(Mike Pompeo)說，長期來看，對美國最大的安全挑戰來自中國，而非俄羅斯。

這是蓬佩奧自今年1月上任以來首次接受媒體的訪問。與之對話的記者是美國保守派媒體《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）的高級編輯比爾·格茨（Bill Gertz）。

蓬佩奧還對格茨透露，CIA正在為總統特朗普凖備不同的情報選項，這些包括用來對付朝鮮的秘密行動，以對抗朝鮮今後對美國的核導彈襲擊。同時，CIA還在升級其反間諜行動項目。

"我們首要的任務是（針對）外國情報，"他對《華盛頓自由燈塔》說，這是CIA的核心任務。他表示，他與總統特朗普保持著緊密接觸，特朗普也對CIA的改革十分支持。

「最大威脅來自中國」

圖片版權 AFP Image caption 就外界關注的中美關係走勢問題，蓬佩奧也十分直接。他說，中國、俄羅斯和伊朗都將在未來對美國造成重大問題，但中國是更大的威脅。

就外界關注的中美關係走勢問題，蓬佩奧也十分直接。他說，中國、俄羅斯和伊朗都將在未來對美國造成重大問題，但中國是更大的威脅，因為其良好的經濟和不斷加強的軍事實力。

"中長期看，中國有能力成為美國最大的對手。"蓬佩奧說，中國不斷加強的軍事實力旨在全球範圍內抵抗美國。他還舉了東海與南海的例子來說明問題。

在今年1月的華府提名聽證會上，蓬佩奧將中國列為美國的國家安全挑戰之一。

《紐約時報》在今年5月報道說，中國政府在2010至2012年間殺害或收押將近20名CIA線人，破壞美國在中國多年來的情報搜集網絡。一些分析人士說，這可能加劇中美間的相互對抗。中國方面回應說，「中國國家安全機關按照中國有關法律授權，對危害中國國家安全和利益的組織、人員和行為依法開展調查和處置，有效履職盡責。」

蓬佩奧還評論了中國大舉收購美國科技企業的現象。他說："如果你仔細觀察，他們或許要麼試圖竊取我們的東西，要麼確保他們可以打敗我們，而且通常是兩者兼有之。"

截至發稿，北京尚未對蓬佩奧的這一採訪加以評論。

」熟悉「郭文貴報料

圖片版權 Reuters Image caption 在被問及流亡美國的中國商人郭文貴的報料時，蓬佩奧表示他對郭的報料很熟悉。

在被問及流亡美國的中國商人郭文貴的報料時，蓬佩奧表示他對郭的報料很熟悉。

在此前接受比爾·格茨的訪問中，郭文貴稱，中國目前在美國共有25000名間諜。

蓬佩奧沒有確認郭文貴所說的這一數字，但他表示中國正在為削弱美國實力所做出很多努力。

他還提到中國通過網絡竊取美國的商業和軍事機密和技術。他說，其中一個主要的操縱機構是中國人民解放軍總參謀部三部二局三處（3PLA），另外一些則是與中國政府或者軍隊有關的機構。

對朝情報難確定

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 在朝鮮問題上，蓬佩奧承認這對特朗普政府是一大挑戰，因此CIA也專門成立了一個部門，關注朝鮮的動向。

在朝鮮問題上，蓬佩奧承認這對特朗普政府是一大挑戰，因此CIA也專門成立了一個部門，關注朝鮮的動向。

他說，特朗普政府對朝鮮施壓的做法是基於他們所獲得的最新情報，這一情報顯示，朝鮮將會在未來幾年內對美國實行核導彈襲擊。

「究竟是10個月還是10年，從情報角度來說很難確定。」

不過就在蓬佩奧這一採訪發表前一天，美國媒體披露，美國五角大樓的一份秘密報告稱朝鮮將於明年擁有性能可靠的、能夠搭載核彈頭的洲際彈道導彈。

蓬佩奧重申，特朗普總統已經十分明確，美國不會讓這一切發生。