朝鮮導彈：特朗普對中國反應「失望」

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮首都平壤用大螢幕向民眾展示導彈試射。

美國總統特朗普對中國沒有做足夠的努力阻止朝鮮發展武器感到「失望」。

特朗普在推特（Twitter）上說，他不會讓中國對朝鮮「毫無作為」。

這則推特是在朝鮮成功進行本月第二次洲際導彈試射的後一日發佈。

朝鮮聲稱整個美國本土都在朝鮮的射程範圍之內。

周六，美軍兩架B1轟炸機在朝鮮半島與韓國、日本飛機進行演習。

美國太平洋司令部表示，演習是對朝鮮試射導彈的「直接反應」，而且是「對美國的盟友展現出持續性的、鋼鐵一般承諾的表現」。

「朝鮮是區域穩定最迫切的威脅，」太平洋美軍空軍司令歐蕭尼西（Terrence J O'Shaughnessy）在聲明中表示。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年7月29日

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump ...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年7月29日

周六中國譴責試射，並呼籲各方克制。

但特朗普對中國的反應表示失望，將美國與中國的貿易赤字和對朝鮮政策連結。

「我對中國很失望，我們過往的愚蠢領袖讓他們每年賺走數百億美元，但他們至今卻沒有對朝鮮做出任何事，只是說說而已。」特朗普在連續兩則推特中寫到。

「我們不會容許這種情形持續下去。中國明明可以輕易解決這個問題！」

中國和朝鮮接壤，是朝鮮最親密的貿易和經濟伙伴。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮電視台播出金正恩慶祝試射成功的畫面。

特朗普和中國國家主席習近平今年初商討了朝鮮問題，美國官員表示兩國正在「討論多種可能的選項」來控制朝鮮政府。

但在那之後朝鮮又進行了兩次洲際導彈試射。

韓國在朝鮮試射導彈後，對於朝鮮可能「在科技上有顯著進步」表示擔心，並說這一次的導彈試射「發射的時間和地點都很獨特」。

日本首相安倍晉三稱這個對日本的安全威脅是「嚴重且真實的」。

朝鮮多次違反聯合國決議試射導彈。

朝鮮試射的洲際彈道導彈的高度能夠突破大氣層，它所使用的軌道技術加上高度，讓它能夠避開鄰近國家的射擊。

雖然試驗正在進行，專家相信朝鮮仍無法將核彈頭微型化以裝載到長程飛彈上，也無法保證核彈頭不會在飛行途中突然引爆。

但一些人認為，照現在情況看來，朝鮮可能在五到十年內克服技術困難，製造出能襲擊美國的武器。