針鋒相對 朝鮮威脅將對關島進行導彈打擊

圖片版權 Reuters Image caption 關島上部署了美軍的安德森美軍基地。

在美國總統特朗普表示要"充滿怒火"地遏制朝鮮之後幾個小時，朝鮮立刻聲稱正在考慮對美國在太平洋上的領土關島進行導彈打擊。

朝鮮官方通訊社引用軍方聲明說，朝鮮正在研究一項向關島發射中長距離火箭的方案。關島部署了美國的戰略轟炸機。

這項聲明瞬間提高了朝美之間的對抗聲調。

聯合國安理會上周剛剛通過了對朝鮮進行新一輪經濟制裁的決議。

在媒體報道稱朝鮮已經成功研製出適合彈道導彈攜帶的小型核彈頭之後，特朗普總統作出了上述表態。

儘管這一進展尚未得到確認，但一直被視為朝鮮核島計劃的最後一張拼圖。

關島有多重要？

圖片版權 Reuters Image caption 美國在關島海軍基地

這座位於太平洋上菲律賓和夏威夷之間的小島面積為541平方公里，由火山岩和珊瑚礁構成。

屬於非建制的美國領土，人口為16.3萬。

美軍基地覆蓋了該島約1/4的面積。大約有6000名美軍部署在此，還有計劃增加數千名駐軍。

這是美軍採取軍事行動的重要跳板，覆蓋潛在的衝突區域，包括南中國海、朝鮮半島以及台灣海峽。

《華盛頓郵報》引用情報人員的話透露，朝鮮正在研製可以打擊美國本土的核武器，且進程遠遠快於之前的預期。

朝鮮官方通訊社朝中社（KCNA）稱，朝鮮軍方"正在仔細檢驗一項打擊方案的可行性，即使用火星-12中遠程戰略彈道導彈打擊關島"。

朝中社稱，該計劃的檢驗一旦完成，就將向最高領袖金正恩匯報，並由金正恩下達命令。

在平壤連續進行了兩次洲際彈道導彈試射並宣佈打擊範圍覆蓋美國後，美朝對抗的聲調提高。

「舉世罕見的怒火」

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普周二表示，"朝鮮最好不要再威脅美國，否則他們會遭遇舉世罕見的怒火。"

特朗普周二（8月9日）對記者表示，"朝鮮最好不要再威脅美國，否則他們會遭遇舉世罕見的怒火。"

但美國資深參議員約翰•麥凱恩（John McCain）對特朗普總統的聲明表示懷疑。

"我見到過的偉大領袖不會在沒有做好行動凖備的情況下發出威脅。我不確信特朗普總統已經為行動做好了凖備，"麥凱恩說。

在聯合國安理會周六通過新一輪對朝制裁決議後，朝鮮作出了反怒的反應。

這輪制裁的目標是將朝鮮現有的出口削減三分之一。

朝中社稱，已經進行過5次核試驗的朝鮮會採取報復措施，讓美國為起草新制裁方案"付出代價"。

朝鮮稱制裁"粗暴干涉主權"。

分析：特朗普對朝鮮會言行一致麼？

BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）分析稱，特朗普說朝鮮領導人金正恩超出尋常地充滿威脅。因此他也以超出平常語言的方式進行了回應。

或許特朗普認為只有這種誇張的語言才能讓金正恩理解。又或許他有意無意地在奉行尼克松式的"瘋子外交"，讓對手感到美國總統難以預測，並因此保持謹慎避其鋒芒。

當世界上唯一的超級大國也是全世界唯一對敵人使用過核武器的國家使用了"史無前例的怒火"這樣的語言時，這種表態應該後果嚴重。

特朗普在競選中批評前任奧巴馬沒有針對敘利亞使用化學武器劃出紅線。現在他針對朝鮮明確劃出了紅線——如果他的表態遭到忽視，這種劃線可能促使美國採取危險的行動。