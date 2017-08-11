電視屏幕上抵抗「美國霸權」的朝鮮小刺蝟

圖片版權 Korea Central TV Image caption 小小的刺蝟，在節目內教訓了兇惡的老虎一頓。

以動物為主角的兒童電視節目在世界各國都可以看到，但是在朝鮮，似乎這些動畫不單是兒童的娛樂，更是官方宣傳的地方。

當地國營電視台在周三（8月9日）播放了一段參考「戰勝老虎的刺蝟」的童謠動畫。

節目跟童謠差不多，講述一隻刺蝟，保護森林裏的動物，免受一隻大老虎的欺負。大老虎向刺蝟撲來，刺蝟隨即卷成一個球，靠著背部的刺來保護自己。最後，刺蝟將刺插進老虎的鼻子裏，成功把牠趕跑。

節目末段，原本被迫支持大老虎的一眾動物，紛紛稱讚刺蝟的膽量和過人的聰明智慧，成為刺蝟的好朋友。

圖片版權 Korea Central TV Image caption 刺蝟趕走老虎後，獲戴著紅袖章的兔子"黨員"頒發勳章 ...

圖片版權 Korea Central TV Image caption ... 還「得到森林內其他動物的愛戴」。

跟美國有啥關係？

看似簡單的兒童節目，跟朝鮮半島的緊張局勢沒有關係？官方朝中社可不是這樣想。節目播放後，朝中社發文稱讚這個節目「老少咸宜」，並藉節目評論與美國的緊張關係，指節目內的老虎可以喻為美國，森林內其他的動物是世界各國，而機智勇敢的刺蝟當然是朝鮮。

報道也引述了在北倉郡一家地熱發電廠工作的一名職員說，當今美國與朝鮮的緊張關係令他想起「戰勝老虎的刺蝟」這個童謠。

他說，美國現在就像老虎，誰也不敢挑戰美國的權威；看著小刺蝟，令他為自己國家的強大感到驕傲。

還會有類似的動畫嗎？

朝鮮領袖金正恩過去曾多次要求各地國營電視台製作多一點「與年青人相關」的電視節目，這出動畫似乎回應了這個要求。

當地第二大官方報章《民主朝鮮》上月刊登了一家四·二六動畫電影製片廠的特稿，稱讚製作單位認真，忠誠「回饋"領袖對他們的信任。

金正恩曾在2014年訪問該製片廠，稱讚製片廠製作了數百部電影，「圓滿完成了勞動黨和革命所賦予的崇高使命」。他當時也指，要把朝鮮變成全球「數一數二的動畫電影大國」。