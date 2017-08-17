不滿總統言論致辭職潮？特朗普解散商界顧問委員會

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普星期二再度發表對夏洛茨維爾事件的看法。

美國總統特朗普表示將解散兩個商界顧問委員會，因為多名成員在特朗普對夏洛茨維爾暴力衝突發表評論後辭職。

特朗普星期三（16日）發佈推文稱，他將解散白宮製造業委員會和戰略與政策論壇。

周末在美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）發生的示威演變成致使暴力事件，包括新納粹主義和「3K黨」成員在內的極右示威者與反方抗議者在上周六（12日）發生激烈衝突，造成一人死亡，數十人受傷。

特朗普對此事件的回應引起憤怒，成為全球各大媒體的頭條。

星期三，包括3M、金寶湯公司（Campbell Soup）、強生（Johnson & Johnson）、聯合技術公司（United Technologies）在內的公司總裁們發佈辭職聲明，特朗普接著也在推特上發聲明。

特朗普表示：「與其給在製造業委員會和戰略與政策論壇裏的商人們施壓，我寧願將這兩個解散。」

在特朗普發聲明之前，戰略與政策論壇稱解散委員會是一項聯合決議。

在特朗普處理夏洛茨維爾事件上，商界欲和特朗普保持距離但一直受到壓力。

他們為什麼辭職？

圖片版權 Reuters Image caption 海瑟·D·海耶爾被車撞身亡的地點有民眾獻花。

特朗普遲至星期一（14日）才對周日參與在弗吉尼亞州夏洛茨維爾遊行的白人至上主義者及新納粹主義團體發出譴責。

但在星期二一場針鋒相對的新聞發佈會上，特朗普也責備左翼團體抗議者發動暴力。

「如果我們不解決我們國家的事物，建設性經濟和監管政策都是沒用的。這是一個領導者扮演的角色，在商界和在政府中去團結民眾，而不是將之撕裂。」特朗普說。

金寶湯公司的首席執行官丹尼絲•莫裏森（Denise Morrison）表示她無法在特朗普發表此番評論後再繼續待在諮詢小組。社運人士鼓勵其它公司採取行動。

摩根大通集團總裁傑米·戴蒙（Jamie Dimon）是戰略與政策論壇成員，他在星期三分開發佈一份聲明，稱他強烈反對特朗普近期的聲明，並強調「煽動分歧並不是解決之道」。

這代表特朗普有麻煩了？

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析：

商界人士和特朗普站在同一陣線的情況改變得很快。

在夏洛茨維爾暴力事件後，製藥公司默克（Merck）的總裁肯‧弗雷澤（Ken Frazier）離開製造業委員會，並很快地在推特上引起特朗普的怒火。

當時有一些媒體從未具名的「公司領導」消息源推測，最佳的處理方式應該是等風暴過去，而不是直接和總統起衝突。

波音公司（Boeing）和通用公司（General Motors）過往與特朗普關係糾結，他們（以及他們的股價）以更糟的方式將之終結。

這次不同。更多的公司總裁選擇在商業上和政治層面上都更具風險的做法，意即離開。特朗普除了發表推文和口頭上的表態之外，沒能夠改善情況。他在夏洛茨維爾事件上的技巧性言詞只是讓情況更糟。

在企業中，人們常會談「領先指標」，意即能預測將會發生什麼事的徵兆。

特朗普在商界的崩盤是他命運岌岌可危的徵兆？抑或是他可以在商界們拋棄他之後仍有能力穩坐總統之位？

為何特朗普言論引起如此大爭議？

特朗普處在直接譴責周六組織遊行的極右翼白人至上主義的壓力之下。

這場遊行受到新納粹主義者和白人至上主義者的支持，數以百計的美國白人聚集，抗議當地拆除一座將軍的雕像，該名將軍曾在美國南北戰爭期間為支持奴隸制的美利堅聯盟（The Confederacy）征戰。

但特朗普在星期二轉變立場為遊行組織者辯護。

他譴責將車開進反示威人群的駕駛，但他也說那些保衛雕像的人「當中也有很多好人」。

特朗普這番言論受到前3K黨領袖大衛‧杜克（David Duke）稱讚。

星期三還發生了什麼事？

圖片版權 Reuters Image caption 海耶爾的母親在紀念儀式上致詞。

在夏洛茨維爾事件中死亡的年輕女性海瑟·D·海耶爾（Heather D. Heyer）的紀念儀式上，她的母親傳達了強有力的訊息。

「他們為了讓我的孩子閉嘴而殺了她。但你知道嗎？你這只是放大了她的聲音。」她在被群眾的掌聲打斷之前說到。

正在南美洲外訪的副總統彭斯表示將在出訪完巴拿馬後縮短行程回國，他告訴隨行記者他站在特朗普這一邊。

兩名共和黨前總統也加入評論。老布什（George HW Bush）和小布什（George W Bush）暗批特朗普，呼籲美國人民「反對種族歧視、反對任何形式的反猶太主義及仇恨」。

有越來越多的共和黨員呼應他們的聯合聲明來譴責特朗普在種族議題上的態度。