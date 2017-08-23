圖片版權 AFP Image caption 特朗普在集會上談到了移民、醫保與他的敵人。

美國總統唐納德·特朗普發誓說，如果推行在墨西哥邊界建造隔離牆的計劃有需要，他不惜「關閉政府」。

特朗普在亞利桑那州鳳凰城舉行的「讓美國再次偉大」的集會上說，民主黨人是反對該計劃的「阻撓者」。

他在長達80分鐘的講話中還針對媒體提出批評，指責媒體給予極右翼組織「平台」。

特朗普還表示，他可能會「終止北美自由貿易協議」。該協議是美國、加拿大與墨西哥簽署的三國間全面貿易協議。

在朝鮮問題上，特朗普總統對減少因平壤導彈試驗和核計劃引發的緊張局勢表現出了希望。

特朗普在提到朝鮮領導人金正恩時說：「我尊重他開始尊重我們的事實」。

「也許，可能不是，但也許，一些積極的事情可能會發生」，他補充說。

不過，雖然特朗普的講話引起集會人士的歡呼，但在集會結束後，聚集在會場外的反特朗普抗議者與警察發生了衝突。

圖片版權 Getty Images Image caption 反特朗普示威者在會場外展示前亞利桑那州警長喬·阿爾皮奧的吹氣塑像。

你的器材不支持播放多媒體材料 警方施放胡椒噴劑以驅散特朗普集會場外的抗議者。

據路透社報道，警方在示威者投擲瓶裝石塊後，施放了催淚瓦斯。

特朗普在講話開始和結束時，都敦促美國人團結起來。

不過，他在講話開始後話鋒一轉，又開始抨擊熟悉的對手媒體。他指責媒體在夏洛特維爾極右翼集會騷亂中歪曲了他的「完美」字句。

他指責說，「媒體中不誠實的人以及假媒體」，「試圖剝奪我們的歷史和傳承」，並說「他們不喜歡我們的國家」。

特朗普還讀出了在夏洛茨維爾事件幾個小時後發表的一段話，但卻拿走了「雙方」都應對此承擔責任的有關字句。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普在機會講話中呼籲團結。

特朗普的講話重心隨後轉到移民和民主黨的話題上。他稱，民主黨人反對他想在美國與墨西哥南部邊界建立隔離牆的想法，正「把所有美國人的安全置於危險之中」。

特朗普表示，在該地區工作的移民官員說，阻止非法移民的流動「至關重要」。

特朗普得出的結論是：「即便我們要關閉政府，我們也要修建這座牆。」

特朗普也利用集會的機會暗示，他可能會赦免有爭議的前亞利桑那州警長喬·阿爾皮奧。

阿爾皮奧因堅決反對非法移民而出名，他在７月份因涉嫌違反法庭令的種族歧視案件而被判有罪。

圖片版權 Reuters Image caption 會場內一些示威者叫喊辱罵有線電視新聞網（CNN）的口號。

特朗普對集會人士說，阿爾皮奧「不會有事」，但目前還不會正式赦免他，因為「我不想引起任何爭議」。

但他的評論與白宮女發言人莎拉·桑德斯的評論直接相反。桑德斯在周二說，「今天不會討論有關問題」。

現年85歲的阿爾皮奧被發現違反了法官2001年頒發的命令，該命令要他停止拘留未涉嫌干犯罪行的移民。