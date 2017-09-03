朝鮮取得"兩彈一星" 擁核自重有風險

圖片版權 REUTERS/KCNA Image caption 朝鮮媒體報道顯示金正恩正在視察朝鮮研發的氫彈

朝鮮成功地測試了一枚"洲際彈道火箭可攜帶的氫彈"，去年1月平壤也曾宣稱進行過氫彈試驗。中國、美國、俄羅斯、韓國和日本等國紛紛譴責朝鮮的核試驗。在美國總統特朗普聽取了關於朝鮮核試驗的匯報後，美國國防部長馬蒂斯說，朝鮮對美國及其盟國的任何威脅都會招致「極大的軍事回應」。

朝鮮擁核歷程類似中國的"兩彈一星"歷史，擁核的朝鮮能被世界接受嗎？

周日（9月3日）中午在"北部核試驗場"舉行的氫彈試驗是朝鮮的第六次核試驗。朝中社報道，朝鮮最高領導人"金正恩親自簽署了氫彈試驗的命令"。中國與美國都測到了朝鮮核爆試驗引發的強度為里氏6.3級的震動。

朝鮮2016年1月表示在豐溪里核試驗場進行的第四次核試驗中完成了氫彈試驗，但那次核試驗了5.1級地震，相比其他各國的氫彈試爆，威力明顯過小，因而被懷疑並非真正的氫彈。

2006年10月朝鮮宣佈進行首次地下核試驗，當時的原子彈試爆造成了規模3.6的人工地震。在此後10年期間，朝鮮似乎已經掌握了自己的"兩彈一星"，即核彈，導彈和人造衛星。

圖片版權 xinhua Image caption 在上世紀50年代毛澤東和中國的導彈專家錢學森。毛澤東說：（美國）"看不起我們，是因為我們沒有原子彈，只有手榴彈。"

1998年8月朝鮮首次發射遠程導彈後隨即宣佈成功地發射了朝鮮第一顆人造地球衛星"光明星1號"，但當時美國認為衛星並沒有進入軌道。

其後朝鮮又發射過4次衛星。去年在２月16日"光明星節"(朝鮮已故最高領導人金正日誕辰)朝鮮第5次發射衛星，"光明星４號"是地球觀測衛星，但韓國認為朝鮮發射的是一枚"遠程火箭"。

"兩彈一星"

中國發展"兩彈一星"也經歷了差不多10年時間，當時被說成從裂變核彈發展到聚變核彈研發歷程最短的國家。最初的"兩彈一星"指原子彈，導彈和人造衛星，但隨著掌握氫彈和中子彈技術，"兩彈"遂指核彈和導彈。

上世界五十年代末中共領導人毛澤東提出"我們也要搞人造衛星"，"搞一點原子彈、氫彈、洲際導彈，我看有十年功夫是完全可能的"。

中國在1964年10月試爆成功了第一顆原子彈，兩年後導彈核彈頭試爆成功。1967年6月試爆成功第一顆氫彈。1970年4月發生了中國第一顆人造衛星"東方紅一號"。

圖片版權 xinhua Image caption 展覽中的中國首顆原子彈：中國在1964年10月試爆成功了第一顆原子彈

2016年金正恩在朝鮮進行了第四次核試驗後稱核試驗是為了從美帝國主義和帝國主義者發動核戰爭的風險中守護國家自主權和民族生存權並徹底保障半島和平與區域安全的自衛性措施。

而半個多世紀前，中共領導人毛澤東力主發展核武器的考慮也是他眼中的來自美國的核威脅。毛澤東當時說：（美國）"看不起我們，是因為我們沒有原子彈，只有手榴彈。"

中國開始大力研發核武器的背景是中蘇分裂，中國認為北方盟友蘇聯變成了修正主義，同美國搞緩和，可能會出賣中國利益。而朝鮮搞"兩彈一星"的背景也是認為中國這個盟友自改開以來開始資本主義和平演變，並且同朝鮮的宿敵美國和韓國修好。

潛射導彈

中國1960s中期開始研發潛射導彈，歷時十多年，到八十年代才取得潛艇發射導彈的成功。在1984年北京舉行的國慶閲兵中首次展示了巨浪1型潛射導彈。

圖片版權 xinhua Image caption 朝鮮在研發潛射導彈方面進展迅速，已經成為同美國，俄羅斯，中國等國一樣為數不多的擁有潛射彈道導彈技術的國家。

朝鮮在研發潛射導彈方面進展迅速，已經成為同美國，俄羅斯，中國等國一樣為數不多的擁有潛射彈道導彈技術的國家。

朝鮮從2014年開始研發潛射彈道導彈，已經進行了6次試射，其中包括兩次潛艇發射試驗。

2016年8月金正恩稱朝鮮進行的潛射彈道導彈試驗取得了"最偉大的成功"。在試驗中名為"北極星"的導彈從水下發射後朝日本方向飛行了500公里。試驗證明了朝鮮在其導彈的射程和隱蔽性方面取得長足進步。

有專家認為，朝鮮去年就可能把潛射彈道導彈投入實戰部署，大大早於韓國軍方的分析。

朝鮮的潛射彈道導彈"北極星"外形和中國的潛射導彈"巨浪一號"十分相像"，而且都由二級固體火箭推進，兩種火箭飛離水面後點火的方式也十分相似。因此在朝鮮試射"北極星"後，美國前國防官員猜測存在中國在向朝鮮提供潛射導彈技術的可能。

雖然金正恩在試驗後敦促朝鮮科技人員努力早日實現潛射導彈核彈頭化，但初具核武威攝的朝鮮要取得類似中國具有的"第二次核打擊"能力還要克服許多障礙，朝鮮目前尚無隱蔽性能良好的大型遠洋潛艇。