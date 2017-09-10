圖片版權 Reuters / KCNA Image caption 金正恩（中）與夫人李雪主（左三）一同出席觀看演出。

朝鮮在國慶日並未一如外界預期，再次舉行核試驗或導彈試射，但官方媒體發放了最高領導人金正恩出席第六次核試驗祝捷宴會和文藝晚會的照片。

朝中社星期天（9月10日）發稿稱，執政勞動黨委員長金正恩「攜夫人李雪主」出席了在平壤舉行的演出。朝鮮核武計劃兩名關鍵人物——李洪燮與洪承武——陪伴在側。

朝鮮于9月3日宣稱成功試爆一枚氫彈，引發里氏6.3級強烈人工地震。中國、美國、俄羅斯、韓國和日本等紛紛強烈譴責朝鮮所作所為。

美國要求聯合國安全理事會於星期一（11日）開會，表決美方提出的新一份對朝制裁決議草案。朝鮮駐聯合國日內瓦辦事處官員稍早前威脅，像核試驗這種給美國的「禮包」將陸續有來。

據報道，勞動黨黨報《勞動新聞》星期天跨頁刊出金正恩和李雪主到平壤人民劇院觀看匯演的照片。演出曲目均以歌頌金正恩、歌頌勞動黨和宣揚朝鮮軍工科研為題材。

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演出中坐席最靠近金正恩的是兩名核計劃關鍵人物——核武器研究所所長、寧邊核研究中心前主任李洪燮，和勞動黨中央委員會軍需工業部副部長洪承武。

兩人舉足輕重，聯合國安理會、美國和韓國分別對兩人頒布了制裁措施。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩（中）的左側分別是洪承武（右二）和李洪燮（右一）。

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圖片版權 Reuters / KCNA Image caption 金正恩（中）在李洪燮（左）等軍中幹部簇擁下離開劇院。

在此之前，勞動黨還以黨中央與黨中央軍事委員會名義，在木蘭館宴會場宴請「洲際彈道火箭攜帶用氫彈試驗成功貢獻者」，並在在錦繡山太陽宮前拍攝大合照。

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星期六（9日）是朝鮮國慶節，觀察人士曾預測朝鮮將再有軍事舉動，但最終並未發生。

朝中社稱，金正恩在祝捷宴會上說：「此次打響的氫彈爆炸聲，是朝鮮人民在艱難時期勒緊腰帶，用血的代價換來的偉大勝利。」

「勞動黨可靠的核戰鬥員們時刻也不要放鬆以氫彈試驗的完全成功帶來民族歷史上的大喜事、特大事件的鬥爭氣概，應再接再厲，取得更大的勝利。」

圖片版權 AFP / KCNA via KNS Image caption 一如以往，官方媒體報道了朝鮮民眾集體到平壤萬壽台拜謁已故領導人金日成、金正日父子銅像情況。

圖片版權 AFP / KCNA via KNS Image caption 群眾集體在平壤街頭載歌載舞。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在接受法國《星期日報》（Le Journal du Dimanche）專訪時說，朝鮮核計劃與導彈計劃是世界上「多年來」最惡劣的危機，讓他深切憂慮。

古特雷斯說，趁為時未晚，希望這威脅的嚴重性足以警惕大家重返理性的道路。他還呼籲安理會各成員國能團結一致。

美國希望能在安理會星期一的會議上通過對朝鮮實施石油禁運、凍結金正恩個人財產，並禁止向朝鮮籍外籍勞工發放工資。中國和俄羅斯已對此表示反對。

中國許多對朝貿易都是透過遼寧丹東進行，北京擔心一旦石油禁運等措施導致平壤金氏政權最終崩潰，將為中國東北地區帶來極大不穩。

圖片版權 AFP Image caption 中國是朝鮮極少數的盟友，也是最重要的貿易伙伴。

圖片版權 AFP Image caption 丹東是窺探朝鮮的一扇重要窗口。

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圖片版權 AFP Image caption 中國擔憂朝鮮經濟崩潰將為東北邊疆帶來不穩定因素。

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