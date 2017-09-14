歷史上幾位推動社會進步的女發明家和女科學家

圖像來源，Hannah Eachus

你心目中的發明家是什麼樣的人？像愛迪生那樣？或者達芬奇、賴特兄弟？還是瑪麗·安德森、瑪麗·居里和安塚本呢？

古往今來，改變世界和人類生存狀態的發明創造無計其數，其中才女的貢獻不亞於才子。有些發明已經融入現代科技峰巒的基座，有些則鋒芒初露，假以時日，即可重新定義一個或多個專業領域。

下面是一些現在生活中人們習以為常的或者熟知的「標配」，都是女性的發明。

1. 電腦軟件

格蕾絲·霍珀（Grace Hopper）被稱為計算機軟件之母。第二次世界大戰期間，海軍中尉霍珀加入美國Mark-1計算機程序編製組。這台計算機能在一秒鐘內進行3此加法運算，當時堪稱奇蹟。

幾年後，霍珀開始寫指令編碼。1957年，她設計的Flow-matic系統問世，成為第一個英語數據處理的編譯程序，也是第一個運用詞語的計算機語言，兩年後她在此基礎上與同事一起設計了Cobol 語言。Cobol的句法和術語更接近自然英語。

她另一項為人熟知的貢獻是現在通用的術語「臭蟲」（Bug）和「除蟲」，即排除電腦程序故障。1946年，她在發生故障的MarkⅡ計算機的繼電器觸點裏找到了一隻飛蛾，這只蟲子「卡」住了機器的運行。霍珀順手將飛蛾夾在工作筆記裏，稱之為搜索排除程序故障過程中找到的第一隻「臭蟲」。

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2. 來電顯示、呼叫等待和光導纖維

電話功能標配中的來電身份顯示和呼叫等待功能該歸功於誰？ 美國理論物理學家雪莉·安·傑克遜博士（Shirley Ann Jackson），具體而言是她1970年代的基礎研究。

她和同事們的研究還為便攜式傳真機和太陽能電池的問世打下基礎，而最令人矚目的發明，非光導纖維莫屬。

傑克遜博士還是第一位從麻省理工大學獲得博士學位的非洲裔女性，美國第一位擔任一流大學校長的非洲裔女性。

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3. 汽車擋風玻璃雨刷

這個刷子是一位名叫瑪麗·安德森的女性發明的。

1903年冬天，瑪麗·安德森到紐約去，趕上下雪，她的司機不時得打開車窗清除擋風玻璃上的積雪。車裏的乘客每次都冷得哆嗦。她為此設計一個能從車內操縱的橡皮刷子，1903年獲得專利。

但當時各大汽車製造商都不看好這個設計，認為會分散司機的注意力。多年後，雨刷成為汽車標配，而安德森夫人卻沒有從她的設計中獲利。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 生產太空站要用特殊的電池

4. 空間站電池

國際空間站使用的電池可以說是一名波多黎各裔女科學家的發明 - 奧爾加·D·岡薩雷斯-薩納布裏納（Olga D Gonzalez-Sanabria）。她1980年代研發的技術使得這種有特殊需求的鎳氫電池得以問世。

岡薩雷斯-薩納布裏納博士現在是美國宇航局（NASA）格倫研究中心工程部負責人。

5. 洗碗機

約瑟芬·科克倫（Josephine Cochrane）被稱為現代洗碗機之母。

約瑟芬喜歡在家請客招待朋友，但傭人的洗碗速度常常跟不上趟。她就想，要是有一種機器可以洗碗又不會把碗碟弄破就好了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 早期洗碗機是這樣的

心到手到，結果就設計出了現代洗碗機的雛形。她的洗碗機是這樣的：用馬達驅動銅鍋爐裏的一個輪子，利用水壓清洗。

她是蒸汽船發明者約翰·費奇（John Fitch）的孫女。

科克倫的丈夫酗酒，去世時留下一堆債務。為了償債，她在1886年為自己的設計申請了專利，隨後自己開了間製造洗碗機的工廠。

6. 家庭保安系統

瑪麗.V.B.布朗（Marie Van Brittan Brown）出生於牙買加，1960年代在紐約皇后區當護士。她和電工丈夫住的街區治安不好，她又經常獨自在家，不免害怕，便設計了一款家庭閉路監控系統，成為現在全球無數家庭安裝的家庭保安系統的鼻祖。

布朗1966年設計安裝的家庭保安系統用攝像機通過閉路電視把來客影像投射到屏幕上，戶主可以通過對講系統跟門外的來客對話，還有一個緊急按鈕可以立刻報警，也可以通過遙控開門鎖門。

她為這個系統申請了專利，把丈夫列為第二發明人。

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7. 超級強韌纖維凱夫拉（Kevlar）

人們更熟悉的叫法是「防彈纖維」，1965年發明這種強度5倍於鋼、耐高溫材料的化學家斯蒂芬妮·露易絲·克沃勒克（Stephanie L.Kwolek） 也被稱為防彈纖維之母。

不光防彈背心，這種材料還廣防用於手機、飛機和吊橋。

8. 大富豪遊戲

通常人們認為發明大富豪遊戲的是一個叫查爾斯·戴羅（Charles Darrow）的男子。實際上，這款風靡全球的遊戲的規則其實是伊麗莎白·麥琪（Elizabeth Magie）的發明。

麥琪希望通過一種別出心裁的遊戲來揭示資本主義的核心問題，設計了一款用遊戲幣從事物業買賣的遊戲，《房東的遊戲》，1904年獲得專利。

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現在大家熟知的大富豪遊戲1935年問世，由帕克兄弟公司發行。他們發現戴羅不是唯一的發明者，於是用500美元（385英鎊）買斷麥琪的版權，由此壟斷了這個遊戲。

9. 幹細胞分離

安塚本發明的幹細胞分離技術1991年獲專利。幹細胞分離技術為癌症和多種遺傳疾病的幹細胞療法奠定了基礎。

安塚本現在正在研究幹細胞的培育技術。 她還是另外多項發明的共同專利持有人。

10. 激光除白內障手術儀 Laserphaco Probe

帕特裏夏·巴斯（Patricia Bath）1988年獲得專利的這款醫療儀器是一項里程碑式的發明。巴斯是專治白內障的眼科醫生。她發明的Laserphaco Probe使得白內障剝離手術更精凖，令無數患者重見光明，又獲新生。

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11. HIV艾滋病毒檢測和分子刀

分子刀是一種能破壞艾滋病病毒繁殖遺傳指令的酵素。這把肉眼看不見的「刀」和HIV艾滋病毒檢測，是美籍華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）的諸多發明中最為人所知的兩項。

毋庸多言，這兩項發明恩澤全球，患者受益，普通公眾也同樣受到更多一層保護，避免感染。分子刀的利害在於它可以切斷艾滋病患者的基因信息鏈。

12. 納米粒子導藥

江山輩有才女出。就在2012年，美國加州一名17歲華裔女生張安琪的一項發明為她贏得10萬美元的西門子科技競賽大獎。她的「納米粒子導藥」發明處於世界癌症治療領域的最前沿。

簡單說，就是把治癌藥裹在一種能黏附於癌細胞外壁的納米粒子聚合物裏，並用紅外線跟蹤這種附著在腫瘤表面的聚合物，觀察和記錄藥物如何對癌症起作用。納米粒子聚合物可以溶解，讓藥物進入癌細胞，而健康細胞則不受損害。