特朗普與聯合國：他能「少花錢多辦事」嗎？

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 特朗普周一敦促聯合國進行改革，並抱怨該機構"尚未發揮潛能"。

美國總統特朗普今年參加聯合國大會，算是這個一年一度大會的新看點。

特朗普周一（9月18日）第一次以總統身份亮相聯合國，重點談的是聯合國的改革。

他的講話，對聯合國不乏讚美之詞：聯合國建立在高尚理想之上、為饑民提供糧食、救災援助、幫助婦女兒童等等。

但他也批評說："最近幾年因為官僚和管理不當，聯合國沒有完全發揮出應有的潛力。雖然自2000年以來，常規預算增加了140％，工作人員數量增加了一倍多，但我們卻看不到可以匹配這些投資的結果。"

建材

本次特朗普到聯合國的講話相對比較平和，但他對聯合國管理的不滿可以追溯到十幾年前。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國家主席習近平2015年出席聯合國大會併發言。

當年還是紐約地產商的特朗普，曾希望能參與聯合國總部大廈的翻新裝修工程。他向美國媒體宣稱，聯合國凖備花16億美元，而他如果負責裝修工程的話，5億就夠了：不僅便宜而且更好。

當時的聯合國秘書長安南沒有接受特朗普的價廉物美。2004年特朗普在《像百萬富翁一樣思考》（Think Like a Millionaire）一書中對此事表示了不滿。他寫道："他們不會算簡單的數字，在國際事務中是不是也無能呢？"

到了2012年，特朗普還就聯合國 大廈的裝修質量發推特。他說：到聯大講話的人身後那種便宜的12英寸大理石板總讓我耿耿於懷。 如果他們跟我說，我會換上大塊的漂亮大理石板。

交道

正如特朗普對中國的言論前後頗不一致一樣，特朗普對聯合國的感情也頗為複雜。

圖片版權 Reuters Image caption 紐約召開聯合國大會，街頭安保加強，位於聯合國總部對面的特朗普大廈也屬於安保範圍。

作為紐約地產商的特朗普，曾經在紐約聯合國總部大樓對面修建72層高的大樓——特朗普大廈。他的這一地產計劃，當年曾讓聯合國秘書長安南感嘆：他怎麼拿到許可的？他的樓一起來，將有很多人生活在陰影下啊。

對此，特朗普回應說：我對秘書長和聯合國尊敬之至，要不然我也不會建這幢樓。

他一方面宣稱自己是聯合國的"大粉絲"，稱聯合國"很有潛力，大有作為"，另一方面又批評聯合國："就是一群人聚在一起找樂子的清談館。真是悲哀啊！"

他甚至指責聯合國"不與民主為友，也不是自由的朋友，甚至不是美利堅合眾國的朋友，卻把家安在美國。"

成為總統後的特朗普，對美國每年承擔的聯合國費用極為不滿。2017年4月，他表示："我們美國只是聯合國193個成員國中的一個，卻負擔22%的聯合國常規預算和近30%的聯合國維持和平費。這不公平。"

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普第一次出席聯合國大會，將如何用「美國優先」的外交政策定位美國的國際作用。

錢袋子

的確，美國承擔的聯合國會費和維和費用正在全世界居首。

聯合國會費的常規預算分攤比例，一般而言是根據各國的經濟實力每3年修改一次，計算標凖包括國民總收入（GNI）以及各成員國支付能力。

在計算中，聯合國會對發展中國家的分攤份額加以減輕，並由發達國家作出更多貢獻進行彌補。

目前，日本位居美國之後，是聯合國常規預算第二大分攤國，中國居第三。

實際上，聯合國193個成員國中，包括美國、日本、中國、德國、英國、法國、巴西、意大利、俄羅斯和加拿大在內的前20個國家，承擔了近84%的常規費用，其它的173個國家，僅承擔約16%。

在特朗普看來，聯合國這樣的機構，如果不能發揮自己巨大的潛力，那就不僅解決不了問題，還造成問題。"如果做好了，會很了不起。如果做不好，那就是既浪費時間又浪費錢。"

圖片版權 Twiiter Image caption 2012年，特朗普曾經發推特，對聯合國總部內的裝修不滿，稱如果請他去裝修，他會做得更便宜更好。

壓力

在特朗普政府的壓力下，聯合國已經削減了5億多美元的常規預算。

特朗普在周一與古特雷斯開會時表示："我們要確保的是，無論是軍事方面還是財政方面，任何成員國都不應該承擔不合比例的責任。"

換句淺白的話說，特朗普要求進一步減少美國在人力、財力方面對聯合國的支持。

值得一提的是，中國對聯合國的常規預算份額預計將在2019年超過日本位居第二，而中國對維和經費的攤款已經是世界第二。

2015年，為配合中國最高領導人習近平出席第70屆聯合國大會，中國宣佈成立為期10年、總額10億美元的中國——聯合國和平與發展基金。

正如今年上任的聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯5月所說，如果美國政府退出其全球領袖角色，會有其他國家取而代之。

然而，特朗普政府注重的是"美國優先"，似乎並不太在意這方面的壓力。