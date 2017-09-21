「火箭男」言論後 特朗普簽署對朝新制裁令

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普周四（9月21日）簽署行政命令，開始對朝鮮實施新一輪制裁。

就在聯合國大會上將朝鮮領導人金正恩形容成"火箭男"後，特朗普周四（9月21日）簽署行政命令，開始對朝鮮實施新一輪制裁。

這也意味著，美國財政部將被授權對與朝鮮從事貿易的公司和金融機構採取行動。

兩周前，聯合國通過了對朝新一輪制裁。

特朗普表示，中國央行也已經要求中國的銀行禁止與朝鮮往來。他說，這一新措施旨在切斷支持朝鮮的收入來源，並提及朝鮮的紡織、漁業、信息科技和製造業等。

中國央行舉動的報道最先來自路透社。不過，中國並沒有對外證實這一消息的凖確性。

同一天，中國外長王毅在聯大講話，警告朝鮮不要往「危險方向」行走。他說，朝鮮半島上不應有新的核武器。

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特朗普還說，朝鮮正在發展"人類歷史上最致命的武器"。

分析人士稱，雖然這一舉措究竟會對朝鮮有多大影響目前尚難預估，但至少會讓平壤當局感到融資困難。

"猶如狗吠"

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普本周早些時候說金正恩是「自尋死路的火箭男」

周四，特朗普還分別與韓國及日本領導人會面。此前，這兩個美國的亞洲盟國對特朗普在聯大的發言表示歡迎。

朝鮮方面則對特朗普本周早些時候的言論表示不屑。周四，朝鮮外長李勇浩（Ri Yong Ho）回應稱，特朗普的發言"猶如狗吠"。

根據聯大的日程安排，李勇浩將在周五發言。