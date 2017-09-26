BBC朝鮮語頻道敏感時刻啟動 平壤曾表示反對

圖片版權 REUTERS/Kyodo Image caption 據無國界記者組織公布的全球新聞自由指數，朝鮮多年來都是榜尾，一般民眾只能收到官方媒體的資訊。

英國廣播公司國際台（BBC World Service）新設立朝鮮語（韓語）頻道周一（25日）正式啟播，營運新聞網站及電台節目，重點服務是向朝鮮提供資訊。

朝鮮人民在政府管控下，大多難以獲得獨立的新聞資訊。據無國界記者組織公布的全球新聞自由指數，朝鮮多年來都是榜尾。

朝鮮語頻道會每日透過短波，在平壤凌晨時間播放30分鐘電台新聞節目。其網站亦會提供撰寫的報道和可供下載和分享的視頻及電台節目。

除了新聞、體育、財經、文化及深入報道，朝鮮語頻道亦會提供英語學習資訊。該頻道的記者將分別駐守在韓國首爾、倫敦和華盛頓。

圖片版權 AFP Image caption 人權組織多次在兩韓邊境放熱氣球，把收音機及反平壤刊物送到朝鮮。

朝鮮的反應？

朝鮮近期多次試射導彈，和因為核試而遭受國際社會制裁，領袖金正恩亦與美國總統展開罵戰，朝鮮官員更指控美國「宣戰」。

朝鮮語頻道正式上線，正是朝鮮半島局勢升級的時刻。

BBC國際台總監費朗西絲卡‧昂斯沃思（Francesca Unsworth）早前接受英國《衛報》採訪時透露，朝鮮駐英國大使館曾經向BBC表明反對設立有關頻道，但昂斯沃思對朝鮮方面強調，朝鮮語頻道並非「異見電台」，「不是站在任何政府的一方」。

昂斯沃思透露，朝鮮語頻道有團隊成員是有朝鮮背景。

昂斯沃思認為朝鮮明顯是「世界上最需要」獨立新聞的國家，朝鮮許多年輕人渴望了解政府以外的資訊，新設的頻道可以讓「朝鮮人民可以在鋪蓋中聽節目而不用讓鄰居知道」。

根據韓國電視台KBS調查，約三分一脫北者聲稱曾在朝鮮國內接觸外國廣播。

Image caption 昂斯沃思透露，韓語頻道有團隊成員是具朝鮮背景。

12種新增的語言頻道

BBC國際台在英國政府資助2.91億英鎊下設立12種新的語言頻道，包括朝鮮語、旁遮普語、賽爾維亞語等等。

這次擴充是70多年來最大的一次，連同此前的語言，BBC國際台將提供逾40種語言服務。

BBC總裁托尼‧霍爾（Tony Hall）曾指這些新頻道是為BBC揭開新一頁，形容BBC國際台是英國其中一個最重要的文化出口。

BBC國際台2016年每周平均觀眾達2.69億人，目標是2022年，可以增至5億人。