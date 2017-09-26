朝鮮核危機：毛澤東曾比金正恩「更可怕」

圖片版權 xinhua Image caption 毛澤東和蘇聯領導人赫魯曉夫：中蘇友好時期，蘇聯在核武器和導彈技術方面曾給與中國許多幫助。

有專家建議國際社會接受一個擁核的朝鮮。中國當初也是在國際孤立中取得"兩彈一星"，時過境遷，朝鮮擁核之路能走通嗎？

雖然中國和美國都反對朝鮮擁核，但美國一直認為中國政府沒有全力對朝鮮施壓。畢竟中國同朝鮮有長達56年的防務條約，中朝貿易佔朝鮮外貿的90%，沒有哪個國家對朝鮮能有像中國那樣的影響力。

對於朝鮮核武器和導彈項目的挑戰和危機的嚴重程度，美國和中國看法並不一致。美國堅持朝鮮去核化然後再談判，而中國認為可以先談判最後達成朝鮮去核目標。

美國國務卿蒂勒森7月說，朝鮮僅凍結在現有核項目水平不夠。美國不能容忍朝鮮擁有能夠攜帶核彈頭，射程達美國本土的洲際彈道導彈。而中國外長王毅4月表示要朝鮮停止核武和導彈研發換取美韓停止軍演和相關軍事部署，同時也反對美國在韓國部署"薩德"反導系統。

對朝鮮這個同中國有1400多公里共同邊界的鄰國，中國有不同於美國的自身考慮。中國擔心朝鮮政府垮台會引發難民危機和核擴散，也不願意看到美軍進入朝鮮。

另外，中國也有一段頂住國際壓力發展核武器和導彈技術的歷史。這至少使中國民間輿論存在對朝鮮擁核與導彈技術有不同角度的理解。

擁核歷史相似

中國從上世紀50年代中期決定發展核武器到1964年首次核試爆的間隔約10年。此後10年裏中國陸續取得了所謂"兩彈一星"。最初的"兩彈一星"指原子彈，導彈和人造衛星，但隨著掌握氫彈和中子彈技術，"兩彈"遂指核彈和導彈。

圖片版權 xinhua Image caption 中國在1964年10月試爆成功了第一顆原子彈（兩年後導彈核彈頭試爆成功。1967年6月試爆成功第一顆氫彈）

毛澤東在1946年對美國記者安娜·路易斯·斯特朗說，"原子彈是美國反動派用來嚇人的紙老虎」。但後來中國決定發展核武器時，毛澤東又說（美國）"看不起我們，是因為我們沒有原子彈，只有手榴彈"。他還說"搞一點原子彈、氫彈、洲際導彈，我看有10年功夫是完全可能的"。

中國在1964年10月試爆成功了第一顆原子彈，兩年後導彈核彈頭試爆成功。1967年6月試爆成功第一顆氫彈。

據赫魯曉夫回憶，毛澤東曾經對他說同美國打核大戰不可怕。他說如果核戰讓世界人口損失一半，但還會剩下一半，那樣帝國主義將會被全部毀滅，而社會主義還會存在……毛澤東還說尼赫魯對核戰的看法更悲觀。

美國《國家利益》雜誌7月刊文說，雖然金正恩的核武野心令各國提心吊膽，但毛澤東對核武器的觀點比金正恩更可怕。

中國當初大力核武器據說是為了對付美國的"核訛詐"，以及赫魯曉夫時期蘇聯同美國搞"緩和"，搞核禁試，阻止中國擁核。50年代末中蘇關係破裂，中國研發核武和導彈技術失去了蘇聯的支持。中國認為蘇聯變成了修正主義，同美國搞"緩和"，要出賣中國利益。

而朝鮮研發核武器和導彈技術也有相似背景，朝鮮認為中國這個盟友自「改革開放」以來開始資本主義和平演變，並且同朝鮮的宿敵美國和韓國修好。

朝鮮首次進行核試驗時就說，擁核"完全是針對美國的侵略威脅，是為了保衛朝鮮的國家最高利益和民族安全，也是為了防止在朝鮮半島發生新戰爭"。今年朝鮮進行第六次核試驗後，朝鮮官方媒體指責中國黨報和帝國主義勾結，惡意地譴責朝鮮；還指責中國和美國保持一致，強化對朝鮮的遏制。

承諾不先使用核武

中國擁核後一直實行所謂最低限度核威懾戰略，並承諾不首先使用核武器。專家分析認為，不首先使用核武器的承諾意味著中國核武器部署數量更少，預警程度更低。

圖片版權 REUTERS/KCNA Image caption 朝鮮媒體報道顯示金正恩正在視察朝鮮研發的氫彈

但要保持低限度的有效威懾，能夠在敵方第一次核打擊後實行有效反擊，中國一直在發展"精幹有效"的核武力，即提高核武器的生存能力，可靠性和突防能力。具體措施包括修建被稱為 "地下長城"的數千公里長的部署核武器的地下隧道網絡，以及發展潛射戰略導彈。

面對美韓聯合軍演和外部軍事壓力，朝鮮多次聲稱要對美韓進行先發制人的打擊甚至核打擊。這表明朝鮮一方面試圖用核武器彌補對美韓在常規軍力的弱勢，另外一方面降低使用核武器門檻讓敵手不敢"輕舉妄動"，加大有限核武的威懾力。

去年初朝鮮進行第四次核試驗後發表聲明，只要朝鮮主權不受侵犯，朝鮮就不會首先使用核武器。5月朝鮮領導人似乎改變了先發制人的策略，表示朝鮮是"負責任"的"持核國家"，說只要敵對勢力不用核武器攻擊朝鮮……朝鮮就不會首先使用核武器。

中國專家認為這是朝鮮麵對國際制裁壓力在核問題上的緩和信號。但許多韓國專家認為朝鮮不首先使用核武器的表態和他們堅持發展核武器的根本立場沒有什麼不同。

許多國際問題專家認為現在讓朝鮮棄核已經不可能，建議各國接受一個擁核的朝鮮。復旦大學的國際問題專家沈丁力就說過，如當初沒有力量能夠阻止美國，中國，以色列，印度和巴基斯坦取得核武器一樣，現在有關國家也要適應同一個擁核的朝鮮和平相處。

美國前朝鮮人權特使萊夫科維茨敦促特朗普政府同中國談判，放棄美國朝鮮戰後支持韓國領導下實現朝鮮統一的政策。