圖輯：美國拉斯維加斯發生槍擊案

  • 2017年 10月 2日

美國拉斯維加斯露天音樂節發生槍擊事件，至少58人喪生，200多人受傷。

  • 一名槍手從Mandalay Bay飯店32層向樓下的露天音樂節場內的觀眾掃射。 Getty Images

    一名槍手從Mandalay Bay飯店32層向樓下的露天音樂節場內的觀眾掃射。

  • 目擊者說，兇嫌射擊了幾百發子彈。 Getty Images

    目擊者說，兇嫌射擊了幾百發子彈。

  • 目擊者說，現場一片混亂，人們驚慌奔跑躲藏。 Getty Images

    目擊者說，現場一片混亂，人們驚慌奔跑躲藏。

  • 槍擊案發生時，人們狂奔，逃離現場。 Getty Images

    槍擊案發生時，人們狂奔，逃離現場。

  • 警方要求公眾不要走動，遠離拉斯維加斯大道。 Getty Images

    警方要求公眾不要走動，遠離拉斯維加斯大道。

  • 槍擊案發生時正值這場鄉村音樂節結束之際。 Reuters

    槍擊案發生時正值這場鄉村音樂節結束之際。

  • 警方說，兇嫌是64歲當地居民Stephen Paddock，已經被警方擊斃。 Reuters

    警方說，兇嫌是64歲當地居民Stephen Paddock，已經被警方擊斃。

  • 警方在搜尋一名曾與兇嫌一起旅行的同伴。 Getty Images

    警方在搜尋一名曾與兇嫌一起旅行的同伴。

  • 在槍擊現場附近的許多飯店和道路被警方封鎖。這名男子駕車在市內行駛被警方攔截。 Getty Images

    在槍擊現場附近的許多飯店和道路被警方封鎖。這名男子駕車在市內行駛被警方攔截。

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