圖輯：美國拉斯維加斯發生槍擊案
美國拉斯維加斯露天音樂節發生槍擊事件，至少58人喪生，200多人受傷。
-
Getty Images
一名槍手從Mandalay Bay飯店32層向樓下的露天音樂節場內的觀眾掃射。
-
Getty Images
目擊者說，兇嫌射擊了幾百發子彈。
-
Getty Images
目擊者說，現場一片混亂，人們驚慌奔跑躲藏。
-
Getty Images
槍擊案發生時，人們狂奔，逃離現場。
-
Getty Images
警方要求公眾不要走動，遠離拉斯維加斯大道。
-
Reuters
槍擊案發生時正值這場鄉村音樂節結束之際。
-
Reuters
警方說，兇嫌是64歲當地居民Stephen Paddock，已經被警方擊斃。
-
Getty Images
警方在搜尋一名曾與兇嫌一起旅行的同伴。
-
Getty Images
在槍擊現場附近的許多飯店和道路被警方封鎖。這名男子駕車在市內行駛被警方攔截。
圖輯
圖輯
圖輯：香港示威抗議繼續 大規模警民衝突
- 2019年 7月 21日
圖輯
圖輯：細數英國女王與美國總統的會面
- 2018年 7月 13日
圖輯
「奔五」的凱莉·米洛：從鄰家女孩到流行歌姬
- 2018年 5月 29日