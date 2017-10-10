圖片版權 Getty Images Image caption 愛爾蘭發行郵票紀念切·格瓦拉去世五十週年，引起一些人不滿。圖為古巴人參加紀念切·格瓦拉去世五十週年活動

愛爾蘭發行郵票紀念切·格瓦拉（Che Guevara）去世五十週年，引起了古巴裔美國人的不滿。

該郵票上有都柏林（Dublin ）藝術家吉姆·菲茨帕特里克（Jim Fitzpatrick）所畫阿根廷出生的革命家的標誌形像。

古巴裔美國記者尼諾薩卡·佩雷斯（Ninoska Perez）對愛爾蘭電視電台（RTE）表示，許多人將格瓦拉視為不應該被紀念的大肆殺戮的兇手。

愛爾蘭傳播部門稱，郵票是政府按正常程序批准的。

圖片版權 An Post Image caption 切·格瓦拉的父親說："我兒子的身體中流淌著愛爾蘭反抗者的血液。"

切·格瓦拉是古巴革命中的一個關鍵角色，這次革命在1959年推翻了獨裁者巴蒂斯塔（Batista）的統治。

切·格拉瓦的父親是一名有愛爾蘭血統的土木工程師埃內斯托·格瓦拉·林奇（Ernesto Guevara Lynch）。

郵票的首日封上有一句格瓦拉父親的話："我兒子的身體中流淌著愛爾蘭反抗者的血液。"

自1840年羅蘭·希爾（Rowland Hill）引入世界上第一枚帶背膠郵票黑便士（Penny Black）後，安靜的郵票世界已經見證了一系列讓人驚訝的爭議。

以下是其他引發爭議的事件：

納粹標誌（英國）

1965年，皇家郵政為紀念不列顛之戰25週年發行了一系列紀念郵票。

在國會上，有人對其中一個設計提出了疑問，因為郵票上德國轟炸機橫尾翼處有一枚納粹黨徽。

郵政大臣托尼·（Tony Benn）拒絶讓步，設計沒有被改變就發佈了。

英國勞工部長想將設計中的女王頭像挪走，換成英國名稱，但被女王禮貌拒絶了。

哈利·波特（美國）

2013年， 美國郵政機構發佈了一系列有關霍格沃茨學校的英國巫師哈利·波特的郵票。

一部分集郵團體被這個十分商業、非美國本土的主題激怒了。

美國前郵政部長本傑明·貝勒（Benjamin F. Bailar）辭去了他在市民郵票諮詢委員會（Citizen's Advisory Stamp Committee）的職位，並稱發行哈利波特郵票相當於糟蹋美國的郵票項目。

達賴喇嘛（奧地利）

2005年，奧地利郵政部門凖備了一枚郵票，慶祝達賴喇嘛70歲生日。

這枚郵票沒有發行，而且郵政部門隨後否認他們受到了中國政府壓力，要求他們放棄郵票。

然而，一些試印是由原始設計製作的，其中一枚在2016年的一次拍賣會上以700歐元的價格售出。

許多其他國家發行過達賴喇嘛的郵票，包括馬拉維（Malawi）和圭亞那（Guyana）。2015年，德國發行了一枚有達賴喇嘛的郵票，並公開支持國際聲援西藏運動。

哈卡舞（新西蘭）

2009年，新西蘭郵政凖備了一系列郵票，為了慶祝本土的毛利文化。郵票上有哈卡舞（Haka）的插畫，這種舞蹈得到了全世界橄欖球球迷的喜愛。

然而，該設計卻被批評太卡通，畫得也很糟糕。

這些郵票未被發行，2011年，郵政部門發行了新的一系列影像哈卡舞郵票。