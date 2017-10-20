中國回應蒂勒森評論：呼籲美國「摒棄對華偏見」

圖片版權 Reuters Image caption 蒂勒森將於下星期訪問印度

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）本周在華盛頓演講時對中國在南海問題、經濟合作模式以及國際關係等議題上的行為提出尖銳批評。

中國外交部則回應稱，中國「決不放棄自己的正當權益」，同時呼籲美國「客觀看待」中國的發展。

蒂勒森表示，美國將與印度加強合作，以應對中國在亞洲日益增強的影響力。

他形容印度是一個「戰略關係」中的「伙伴」，並聲稱美國「與中國這個不民主的社會不會再有一樣的關係」。

蒂勒森批評北京不時越過國際社會慣例行事，並以南中國海的爭端作為例證。

他在下周即將訪問印度之前作出了如上評論。

美國總統特朗普（Donald Trump）將於11月訪問亞洲多個國家，包括中國。

周四，中國外交部就蒂勒森的評論向媒體作出了回應，表示中國「堅定維護」以聯合國為核心的國際秩序，且致力於發展與美國「長期健康穩定」的關係。

「中國決不會以犧牲別國利益為代價發展自己，也決不放棄自己的正當權益，」中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示。

他還表示：「希望美方客觀看待中國發展和在國際上發揮的積極作用，摒棄對華偏見，與中方相向而行，聚焦合作、妥處分歧，維護中美關係穩定發展勢頭。」

在華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的一個智庫會議上演講時，蒂勒森表示：「美國尋求與中國建立建設性的關係，但在中國挑戰以規則為基礎的秩序時，在中國顛覆鄰國主權並將美國和我們的朋友置於不利之地時，我們不會退縮。」

他還形容，美國與印度是「越來越全球化的伙伴」，「不僅共同有著民主的血緣，我們也對未來有共同的願景」。

美國國務卿作出這些評論前數個小時，中國國家主席習近平剛剛作為中國共產黨最高領導人在黨代表大會上講話。習近平在講話中提到，北京有意在國際事務當中扮演更重要的角色。

習近平指，中國目前在國際地位上「實現前所未有的提升」，中國在共產黨領導下的發展，為發展中國家提供了「全新選擇」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國尋求在國際事務中擔當更重要的角色

但蒂勒森在周三（10月18日）的演講中批評「中國在南中國海的挑釁行為」，指它直接挑戰了「美國和印度均共同支持的國際法及國際凖則」。

他說：「中國雖然與印度一同崛起，但卻體現出較小的責任感，不時破壞以規則為基礎的國際秩序。」

他呼籲印度在地區安全事務上擔當更重要的角色：「印度與美國應該致力為其他國家裝備實力，保衛自己的主權……並在地區建設中有更大的發言權，增進它們自己的利益，發展自己的經濟。」

對此，中國外交部發言人陸慷則在周四表示，中國樂見美印以及」世界上所有國家「發展」正常和友好「的關係，」只要這有利於地區的和平與穩定，有利於促進地區國家間的互信「。