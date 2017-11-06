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一名槍手在周日（11月5日）的禮拜時間衝入美國得克薩斯州一家教堂開火，官方稱截至目前已導致至少26人被殺。

槍擊案發生在美國得克薩斯州威爾遜縣（Wilson County）小鎮薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）的第一浸信會教堂（First Baptist Church）。

報道稱槍手於當地時間11：30（格林尼治時間17：30）左右闖入教堂並開火。槍手在事發後身亡。

得克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）確認了上述死亡數字，並稱這是德州歷史上最大規模的槍擊案。

"對於那些痛苦的人們來說將有一個長期的哀悼過程，"他在周日的記者會上說。

德州公共安全部的地區總監弗瑞曼•馬丁（Freeman Martin）說，遇害者年齡在5到72歲之間。另外還有至少20名受傷者被送到醫院。

馬丁稱，嫌犯是一名身著黑色衣物的20多歲白人男子，身穿防彈背心和作戰裝備。他使用的是突擊式自動步槍。

馬丁說，嫌犯在教堂外開火，然後闖入教堂繼續開火。

圖片版權 AFP Image caption 得克薩斯州州長阿博特（右）安慰一名當地居民。

一位本地市民"拿起自己的步槍向嫌犯開火"，嫌犯隨後逃進一輛車。

這位市民追了出去。嫌犯開車離開道路逃向瓜達盧佩郡的公路。警察後來發現嫌犯死於車上，但不清楚他死於自殺還是市民的反擊。

根據當地媒體報道，嫌犯名叫凱利（Devin P Kelley），今年26歲。但警方還沒有確認嫌犯的身份。

媒體報道稱，凱利2014年被空軍解僱，原因是他攻擊自己妻子和孩子並遭到軍事法庭起訴。

第一浸信會教堂牧師弗蘭克•波默羅伊（Frank Pomeroy）告訴美國廣播公司，他14歲的女兒安娜貝爾（Annabelle）在槍擊中遇害。

事發時波默羅伊身在俄克拉荷馬州，他在接受電話採訪時說，自己的女兒是"一個非常美麗和特別的孩子"。

包括4名兒童在內的10名受傷者在附近城市聖安東尼奧的大學醫療機構接受治療。醫院在推特上發佈了消息。

圖片版權 KSAT 12 / Reuters Image caption FBI和當地警方在槍擊現場進行調查。

瓜達洛普郡（Guadalupe County）警察局長塔基特（Joe Tackitt）說，警方正在犯罪現場進行調查，還不知道任何遇害者的名字。

官員說教堂內有23人死亡，2人在教堂外被射殺，另外一人在被送往醫院後死亡。

一名叫馬圖拉（Carrie Matula）的目擊者告訴美國全國廣播公司NBC，"我們聽到了半自動武器的聲音。我們離教堂只有50碼的距離。"

"這是一個很小的社區，每個人都急切地想知道發生了什麼。"

圖片版權 Reuters Image caption 槍擊案發生地第一浸信會教堂。

薩瑟蘭泉鎮是一個只有幾百名居民的小社區，位於德州城市聖安東尼奧東南面約50公里。

當地的聯邦調查局（FBI）說，正在對此事進行調查，但還不清楚嫌犯的動機。

FBI稱，雖然報道稱只有一名嫌犯，但他們正在調查其它可能性。

現場照片和視頻顯示，這個區域已被當地執法人員用隔離帶圍了起來。

直升機已被用於接送傷者。

正在訪問亞洲的美國總統特朗普在推特上說，他正在"從日本關注此事進展"。

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這起槍擊案發生在拉斯維加斯槍擊案一個月之後，拉斯維加斯的槍擊案導致58人死亡，數百人受傷，是美國近年來最大規模的槍擊案。