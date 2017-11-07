圖輯：走馬觀花看朝鮮 於無聲處聽驚雷

在美國總統特朗普亞洲行在韓國停留的時候，朝鮮國家媒體針對美國軍演表示要對"敵對行動"作出反應，"只要美國及其追隨者繼續對我們採取敵對行動，我們就會進一步加強我們的核武器，寶貴的正義之劍，用核武器保衛我們的主權和正義"。

此前，美國航母「里根」號同日本一艘驅逐艦和印度兩艘軍艦進行了為期3天的演習。之後，「里根」號航母將同西太平洋的另外兩艘美國航母「尼米茲」號和「羅斯福」號會合，向朝鮮展示美國海軍的威懾能力。

圖片版權 Temtsel Image caption 首都平壤北部農村路上的一名騎自行車的年輕女子。可能是因為外國遊客少，旅遊車路過都引起許多行人側目。

在特朗普進行亞洲訪問期間，美國官員擔心朝鮮會試圖進行導彈試驗，甚至進行核試驗，干擾特朗普的亞洲之行。特朗普在訪問日本和韓國時，許多人都擔心朝鮮會進行核試驗。

圖片版權 Temtsel Image caption 似乎是一輛超載和貨艙載人的軍用卡車被平壤的交通警截停，看上去司機正在求情。

朝鮮今年進行第六次核試驗後，美國國防部長表示要對來自朝鮮的威脅報以"大規模軍事回應"。美國參議員麥凱恩甚至威脅說，如果朝鮮繼續"侵略行動"就會被"毀滅"。雖然朝鮮半島局勢空前緊張，但通過下面的旅遊照片可以管中窺豹，看看朝鮮城鄉的普通老百姓的生活。

圖片版權 TEMTSEL Image caption 三八線非軍事區附近的一個食品飲料攤販

圖片版權 TEMTSEL Image caption 平壤學校的孩子集體組織外出。城鄉到處可見學童在排隊，或牽手走路。

圖片版權 TEMTSEL Image caption 開城附近公路上的長途車乘客。朝鮮公路上汽車很少，城鄉道路都顯得很空曠，絶對沒有世界其它城市面臨的交通堵塞問題。

圖片版權 TEMTSEL Image caption 平壤學校學生體育選手在街道上練習

圖片版權 TEMTSEL Image caption 平壤西海岸附近小鎮街頭上的賣雪糕小販。據西方非政府組織說，在過去十多年來，朝鮮（特別是在首都以外地區）已經出現國有經濟外的地下私營經濟

圖片版權 TEMTSEL Image caption 平壤附近街頭共同提重走路的小姐弟倆。商店裏可以看到進口的阿迪達斯，耐克鞋和其它運動品牌。據中國遊客講價格較中國便宜。

圖片版權 TEMTSEL Image caption 朝鮮農民在收割。田間農民的體力勞動和借助畜力的勞動讓西方遊客感到新奇

圖片版權 TEMTSEL Image caption 農民似乎在收獲玉米

圖片版權 Temtsel Image caption 平壤的超市和百貨商店。中國遊客認為平壤的日用品和食品比中國便宜很多，他們都喜歡在朝鮮購買在中國價格比較昂貴的松茸（菌類食品）

圖片版權 TEMTSEL Image caption 平壤郊區一家人沿公路行走。可能是由於燃料短缺，步行和騎自行車成了人們的主要交通方式