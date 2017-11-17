圖片版權 AFP / ZBC Image caption 穆加貝（右二）在首都哈拉雷總統官邸會晤國防軍司令康斯坦丁諾·奇文加（右）將軍和來自南部非洲發展共同體（Sadc）的兩位南非特使。

津巴布韋政治危機加深，反對黨領袖敦促總統穆加貝"立刻辭職"。消息稱，總統在官邸與軍方直接談判。

津巴布韋反對黨領袖摩根·茨萬吉拉伊（Morgan Tsvangirai）在新聞發佈會上敦促總統穆加貝"立刻辭職"。

但是消息來源說，已經執政37年的穆加貝拒絶立刻下台。目前局勢非常不明朗。

BBC駐南非記者安德魯·哈丁（Andrew Harding）在津巴布韋報道說，如果能勸說穆加貝總統正式下台，此舉有助將軍方的激烈干預行動合法化。

哈丁補充說，在津巴布韋街頭，幾乎找不到希望穆加貝留任的人，但磋商穆加貝下台以及相應的過渡安排仍然需要時間。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者哈丁：人民正徘徊在想慶祝但又得觀望的詭異氛圍中。

目前哈拉雷的情況如何？

《津巴布韋先驅報》發表的照片顯示，穆加貝在首都哈拉雷總統官邸會晤國防軍司令康斯坦丁諾·奇文加（Constatino Chiwenga）將軍和來自南部非洲發展共同體（Sadc）的兩名南非特使。

參加談判的包括穆加貝多年的盟友、羅馬天主教神父菲德利斯·穆科諾裏（Fidelis Mukonori），他被請來進行斡旋。

接近會談的消息來源說，穆加貝不願意在明年大選前下台。

接近軍方領導人的消息來源對法新社說，「穆加貝拒絶下台。我認為他是在拖延時間。」

有觀察家認為，穆加貝試圖在下台前尋求自己及其家人的安全保障。

津巴布韋非洲民族聯盟－愛國陣線官員早些時候說，穆加貝可以留任直到12月召開黨大會，到那時，被穆加貝解職的前副總統姆南加古瓦將正式成為黨的領袖和國家領導人。

分析－津巴布韋普通民眾怎麼看？

BBC記者安妮·索伊（Anne Soy）發自津巴布韋：

許多津巴布韋人幾乎立刻熱衷於軍方接管權力並將穆加貝總統軟禁在總統官邸的作法。

一位書商表示，"軍方做了一件好事"，"他們將確保我們得到一個過渡政府"。

他堅信穆加貝長達37年的統治即將結束。

這個國家的調子突然發生變化，有種感覺是津巴布韋民眾一直渴望變革。

看起來，任何改變都行。

圖片版權 Zimbabwe Herald Image caption 穆加貝在總統官邸會晤官員。

南非和該地區想要什麼？

2008年津巴布韋經濟崩潰後，不少人逃往南非，南非已接納了數百萬津巴布韋人。南非對津巴布韋恢復穩定特別感興趣。

南非國防部長諾西維韋·馬皮薩·恩奎庫拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）與國家安全部長邦哈尼·邦戈（Bongani Bongo）作為南部非洲發展共同體（Sadc）的特使，正與穆加貝總統舉行會談。

南部非洲發展共同體還在津巴布韋鄰國博茨瓦納舉行了一次會議，並呼籲舉行地區峰會討論津巴布韋危機。法新社報道說，南共體還敦促津巴布韋"通過和平方式解決政治挑戰"。

非洲聯盟表明不會接受軍事奪取權力的作法。非洲聯盟輪值主席、幾內亞總統阿爾法·孔戴表示，他呼籲津巴布韋軍人返回軍營，"恢復憲法秩序"。

格雷斯·穆加貝在哪裏？

自津巴布韋1980年脫離英國獨立，穆加貝一直掌控權力。穆加貝今年93歲，繼承人的問題──到底是穆加貝妻子格雷斯，還是前副總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）會成為下任總統──掀起黨內的紛爭。

早前有報道說，格雷斯逃往納米比亞。但是消息來源現在說，她仍在她家的住所內。此外，支持她的「40一代」陣營的高級領導人以及媒體、新聞與傳播服務部長喬納森·莫約（Jonathan Moyo）和環境、水利與氣候部長薩維爾·卡蘇庫維雷（Saviour Kasukuwere）也在現場。

不過種種跡象顯示，格雷斯的派系受到軍隊壓力。格雷斯重要盟友、津巴布韋非洲民族聯盟－愛國陣線青年部領袖庫德扎·希潘加（Kudzai Chipanga）周二曾批評軍隊領袖，但周三卻在電視廣播向軍隊領袖道歉。

希潘加據認為已經被軍方拘留，但是他強調是自願道歉。

當地媒體報道，「40一代」陣營的一名資深領導人據報也已經被軍方拘留。

圖片版權 ZIMBABWE HERALD Image caption 穆加貝與對他採取行動的軍方首領會面。

穆加貝被稱為"中國人民的老朋友"

外界猜測掌權多年的穆加貝到底會否辭職。

穆加貝被中國官方稱為"中國人民的老朋友"，並且幾年前被授予了"孔子和平獎"，因此中國在此事中的角色和態度受到國際關注。

與中國政府關係甚好的津巴布韋是中國"一帶一路"戰略的重要合作伙伴。

當被問及津巴布韋局勢產生的影響時，中國外交部發言人耿爽16日在例行記者會上表示，中方高度關注津巴布韋局勢，衷心希望津巴布韋能夠保持穩定，有關問題能夠得到和平妥善的解決。

他還說，中國對津巴布韋的友好政策不會改變，中國將繼續本著平等互利、合作共贏的原則發展同津巴布韋的友好合作。

圖片版權 Reuters Image caption 津巴布韋前景不明

分析－穆加貝會否乖乖合作？

BBC駐南非記者安德魯·哈丁（Andrew Harding）：

現時仍有很多未知之數，所以沒人在慶祝穆加貝下台，商店仍然開門做生意。民眾正靜悄悄消化穆加貝被軟禁的消息。

軍人及官員等掌握權力的人正嘗試說服世界，津巴布韋並沒有發生政變。現在發生的事情是改組而已。

但假如軍方需要令人信服，他們需要穆加貝好好合作。

關鍵問題是，穆加貝能否被說服發表聲明？如果他這樣做，他能得到甚麼？平安的退休生活？家人的安全？津巴布韋的戲劇還未完結。

沒有報道指津巴布韋出現騷亂。記者說，很多民眾已接受穆加貝被推翻。首都哈拉雷市況比平常安靜，但生意如常。

對很多津巴布韋人來說，儘管有些勉強，但他們對穆加貝可能下台的局面表示歡迎。

不過，在津巴布韋國內和鄰國博茨瓦納，有關磋商正在展開。

圖片版權 Reuters Image caption 津巴布韋的緊張局勢周二進一步惡化。軍方裝甲車在首都哈拉雷以外的道路上部署。

反對黨人民民主黨領袖騰達伊·比蒂呼籲軍方設立過度政府，舉行選舉，恢復民主秩序。

非洲聯盟表示，津巴布韋軍方已向非盟保證，軍方的行動是臨時的，並非是一場政變。

非洲聯盟輪值主席、幾內亞總統阿爾法·孔戴（Alpha Conde）表示，非盟要求津巴布韋迅速恢復憲法秩序。

孔戴早些時候曾說，津巴布韋軍方接管國家權力「似乎是一場政變」。但津巴布韋軍方否認發動政變，並稱羅伯特·穆加貝現在安全，軍方行動是針對他身邊的「犯罪分子」。

孔戴就津巴布韋最新局勢的問題回應說，津巴布韋士兵「顯然試圖接管權力」。

孔戴發表聲明說，非盟「嚴重關切」津巴布韋的局勢發展，並「重申完全支持津巴布韋的合法當局」。

圖片版權 AFP Image caption 津巴布韋士兵在首都巡邏

BBC記者安妮·索伊（Anne Soy）在津巴布韋報道說，2013年，埃及在發生政變後被非洲聯盟驅逐，津巴布韋軍方或許是通過不將他們的行動描述為政變，以避免激怒非盟。

穆加貝總統遭軟禁

南非總統府早前發表聲明稱，總統祖馬與穆加貝通了話。穆加貝對祖馬說，他被軟禁但安全。

津巴布韋早前已接管首都哈拉雷的國家電視台（ZBC）總部。

另外，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上指，津巴布韋前副總統「沒有來中國」。

Image caption 星期三，莫約（Sibusiso Moyo ）將軍在國家電視台宣讀了一份聲明。

根據南非總統府的聲明，93歲的穆加貝對祖馬說自己被「軟禁在家」，狀況「不錯」。另外，南非總統府也呼籲津巴布韋有關方面「冷靜、克制」。

津巴布韋軍方在接管國家電視台總部後宣讀了一份聲明，稱採取的相關行動是「針對犯罪分子」，並非「軍事接管政府」，而羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）總統也是安全的。

BBC記者認為，津巴布韋局勢「具備了政變的一切特徵」。

繼任者爭奪戰

津巴布韋發生政變的根源是總統穆加貝繼任者的爭奪戰激化，而導火線則是穆加貝聽從妻子要求突然解除副總統姆南加古瓦的職位。

支持穆加貝的妻子格雷斯一派與支持前不久被解職的副總統姆南加古瓦的勢力形成對立，加劇了執政黨內的分裂。

圖片版權 AFP Image caption 南非總統祖馬與穆加貝（資料圖片）2015年曾會晤

津巴布韋駐南非大使伊薩克·莫約（Iaac Moyo）早前駁斥了政變的說法，稱津巴布韋政府「完好無損」。

星期三（11月15日）早上，哈拉雷北郊可以聽到了激烈槍聲和炮聲。

軍方控制國家電視台總部後發表聲明說：「我們希望向國民保證，總統和他的家人安然無恙，他們的安全是有保證的。」

軍方沒有指明誰是「犯罪分子」，但路透社援引消息人士說，財政部長伊格內修斯·瓊博（Ignatius Chombo）等人被扣留。

圖片版權 AFP Image caption 津巴布韋軍方高層周一在首都哈拉雷召開記者會，對穆加貝總統撤換副總統人選表示不滿。

聲明的其他要點包括：

公民應保持冷靜，限制不必要的活動；

軍方向津巴布韋司法部門保證其獨立性會得到保證；

安全部門應"為了我們國家的利益而合作"，任何挑釁都將"得到相應回應"；

國防軍官兵所有請假都被取消，他們應該立即返回軍營。

英國外交部建議目前在哈拉雷的英國人「在局勢明朗前安全地呆在家裏或住地」。

美國駐哈拉雷大使館在社交媒體推特發佈消息說，由於局勢「持續不確定性」，周三將閉館。聲明並建議在哈拉雷的美國公民「待在原地」，直到另行通知。

圖片版權 Reuters Image caption 津巴布韋的緊張局勢周二進一步惡化。軍方裝甲車在首都哈拉雷以外的道路上部署。

中國外交部發言人耿爽周三在例行記者會上表示，津巴布韋國防軍司令奇文加上周到訪北京是正常的軍方訪問安排。

11月8日下午，中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在北京為來訪的津巴布韋國防軍康斯坦丁·奇文加（Constantino Chiwenga）舉行歡迎儀式，並陪同檢閲中國解放軍三軍儀仗隊。11月10日下午，中國國務委員兼國防部長常萬全會見了津巴布韋國防軍司令奇文加。

路透社引述中國外交部發言人耿爽說，中國正密切注視津巴布韋的局勢發展，希望各方妥善處理其內部事務。

此前，津巴布韋國防軍總司令奇文加曾對羅伯特·穆加貝總統將副總統姆南加古瓦解職的作法提出挑戰，並警告軍方可能進行軍事干預。

執政的津巴布韋非洲民族聯盟－愛國陣線抨擊國防軍總司令的言論是「叛國行為」。

圖片版權 Xinhua Image caption 津巴布韋總統穆加貝11月6日下午解除副總統姆南加古瓦的職務。這是11月1日津巴布韋總統穆加貝（前右）和時任副總統的姆南加古瓦（前左）出席活動的資料照片）。

圖片版權 AFP Image caption 津巴布韋國防軍總司令康斯坦丁·奇文加警告軍方可能進行軍事干預。

軍方接管國家電視台

但奇文加將軍表示，軍方已凖備採取行動，中止穆加貝領導的執政黨內的清洗行動。

津巴布韋的緊張局勢周二進一步惡化。軍方裝甲車在首都哈拉雷以外的道路上部署，但目的不明。

消息人士對路透社表示，當士兵接管津巴布韋國家電視台時，一些工作人員受到粗暴對待。

但該消息人士補充說，工作人員被告知，他們「不用擔心」，軍方士兵去那裏只是為了保護該處。

津巴布韋共和國 首都：哈拉雷 人口 1300万

面積 390,759平方公里（150,873平方英里）

主要語言 英語（官方）、紹納語（Shona）和恩德貝勒語（Sindebele）

主要宗教 基督教，土著信仰

壽命 54年（男）， 53年（女）

貨幣 多幣種制度；美元和南非蘭特占主導地位 Getty Images

圖片版權 Reuters Image caption 穆加貝總統（右）與康斯坦丁·奇文加將軍（中）交談（資料照片）。

美國國務院說，正在「密切關注」津巴布韋局勢，並呼籲各方「冷靜和平」地解決爭端。

美國駐津巴布韋大使在官方網站發表聲明說，由於「政局持續不穩定」，已指令所有工作人員留在家裏，直到另行通知。

圖片版權 AFP Image caption 津巴布韋「第一夫人」格雷斯·穆加貝被視為93歲丈夫穆加貝總統的潛在接班人。

該執政黨表示絶不會屈服於軍事威脅，並「重申政治高於槍桿子」的立場。

津巴布韋國防軍總司令奇文加將軍星期一當天在一場由眾多軍方高層出席的新聞發佈會上說，如果執政黨不結束内鬥，軍方可能進行軍事干預。

奇韋亞說，津巴布韋非洲民族聯盟－愛國陣線黨內「針對有革命背景成員展開的大清洗行動必須馬上停止」。

他所稱的有革命背景的成員指的是那些曾參加上世紀70年代獨立鬥爭的黨派成員。

他指出，「我們必須提醒那些在幕後策劃如今這場危險惡作劇的人，當涉及保護我們的革命成果時，軍方將毫不猶豫地介入」。

姆南加古瓦是70年代參與獨立戰爭的老兵之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅伯特·穆加貝1924年出生在首都哈拉雷西南的庫杜馬村。

爭議人物——穆加貝

現年93歲的政壇老將羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）自1980年津巴布韋獨立以來就擔任該國領導人。

穆加貝於1924年出生在首都哈拉雷西南的庫杜馬村，接受了耶穌會士的教育並成為教師，他後來在1960年投身津巴布韋民族解放運動。

作為津巴布韋非洲民族聯盟領袖，穆加貝成為擺脫白人少數統治和爭取獨立鬥爭的關鍵人物。

1963年，穆加貝組建津巴布韋非洲民族聯盟（簡稱民盟）並任總書記。1963年底至1974年底，穆加貝被白人當局關押11年。

1980年津巴布韋獨立後，穆加貝出任實權總理。1987年津巴布韋改行總統制後他擔任總統，並於1990年、1996年、2002年、2008年和2013年連任。2015年12月，穆加貝再次被批准為2018年總統選舉的執政黨候選人，但媒體仍對潛在接班人進行猜測。

2000 年以來，由於穆加貝實施收回白人農場的土地改革政策，津巴布韋與美國和英國等西方國家的關係跌至谷底。穆加貝和他領導的政黨高層人士至今仍在美國等西方國家的制裁名單之列，津巴布韋的經濟遭受巨大打擊，通貨膨脹驚人。

中國上世紀在津巴布韋民族解放運動中提供了武器。1980年津巴布韋獨立，中國是首批與該國建立全面外交關係的國家。

穆加貝是訪華次數最多的非洲國家領導人之一，並被中國稱為「老朋友」。他最近一次訪華是在今年1月9日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見了訪華的穆加貝總統。