津巴布韋危機：軍方支持反穆加貝抗議遊行

圖片版權 AFP Image caption 軍隊接管津巴布韋後，穆加貝出席畢業典禮，讓不少人感到驚訝

津巴布韋軍方表示，支持民眾以和平方式周六在首都哈拉雷舉行反對總統穆加貝的抗議遊行。

自從軍方周三實施軍管以來，93歲的穆加貝總統受到越來越大的壓力，要求他下台。

穆加貝所在的津巴布韋執政黨非洲民族聯盟-愛國陣線（ZANU-PF）的大多數支部加入老戰士和親自由組織的行列，要求總統立刻辭職。

富有影響力的民族解放戰爭老戰士協會負責人穆茨萬古瓦呼籲人們都走出來，參加這次抗議集會。

他說，「我們希望恢復我們的驕傲，明天就是這一天。軍隊發起的行動，由我們來完成。」

「在穆加貝問題上，決不能後退。他必須下台。」

反對穆加貝的親自由組織也表示支持這次集會。

此外，非洲民族聯盟-愛國陣線的成員周五晚間舉行會議，同意動員民眾支持並參加這次集會。該黨還計劃在周末舉行中央委員會特別會議討論這場危機。

該黨10各地區支部中，已經有8個投票要求穆加貝辭去總統和黨總書記職務。

圖片版權 AFP Image caption 長期以來，具有很大影響力的民族解放戰爭老戰士協會一直支持穆加貝，但是現在改變了態度。

公開露面

軍隊接管津巴布韋後，穆加貝一直受到軟禁，但是周五首次公開露面。

穆加貝出席在首都哈拉雷出席開放大學的畢業典禮，向學生頒發學位證書。

軍方之所以採取行動，主要是因為穆加貝繼任者的爭奪戰激化，而導火線則是穆加貝聽從妻子格雷斯要求突然解除副總統姆南加古瓦的職位。

支持穆加貝的妻子格雷斯一派與支持前不久被解職的副總統姆南加古瓦的勢力形成對立，加劇了執政黨內的分裂。

格雷斯今年52歲，比丈夫年輕逾40歲。穆加貝自1980年成為津巴布韋總統，是目前世上最年長的統治者。

軍方說，正在與穆加貝「保持接觸」，一旦會談有結果，將會「盡快」公布於眾。

津巴布韋軍方11月15日奪取了國家控制權，表示他們只是針對總統穆加貝身邊的"罪犯"，並否認這是一次政變。

周四，當地媒體發表的照片顯示，穆加貝面帶笑容在總統官邸與軍方的一名將軍以及兩位來自南非政府的部長舉行會談。但是消息來源說，穆加貝拒絶辭職。