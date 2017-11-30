圖片版權 Reuters Image caption 特里莎·梅和唐納德·特朗普在聯合國大會會面

美國總統特朗普（Donald Trump）指，英國首相特里莎·梅（Theresa May）應該將關注點放在英國國內的「恐怖主義」問題上。此前特里莎·梅批評美國總統在社交網站推特（Twitter）上轉發極右派的視頻。

「不要聚焦在我身上，要聚焦在那些在英國國內造成破壞的激進伊斯蘭恐怖主義上面，」特朗普在推特上發帖稱。

美國總統此前在推特上轉發了三條由英國一個極右組織發佈的煽動性視頻。

特里莎·梅的發言人說，美國總統「這樣做是錯誤的」。

美國和英國是緊密盟友，經常被認為是有著「特殊的關係」。特里莎·梅是在特朗普上任後最先拜訪白宮的外國領導人。

美國眾議院發言人接受了英國工黨議員史蒂芬·多赫提（Stephen Doughty）的請求，就此事作緊急詢問。

英國各議員均對特朗普的推文作出了反應，就業與養老金事務大臣大衛·高克（David Gauke）表達了對特里莎·梅的支持，並且稱極右政黨「英國第一」（Britain First）是一個「陰暗、令人不快的組織」。

不過，教育事務大臣賈斯汀·格林寧（Justine Greening）雖然表示不同意特朗普的做法，但認為不應該讓這些事情損害兩國之間的關係。

在推特上有超過4000萬個關注者的特朗普所分享的視頻，最先是由「英國第一」的副黨魁婕達·弗蘭森（Jayda Fransen）發佈的。這個組織是由極右黨派英國國家黨（British National Party）的前成員創立。

在英國，31歲的弗蘭森女士已經被控在貝爾法斯特的集會演講中有「威脅性、侵害性以及侮辱性的語言或行為」。

英國多名主要政客已經對美國總統轉推弗蘭森的帖子提出批評，其中包括坎特伯雷大主教賈斯汀·韋爾比（Justin Welby）。他表示，特朗普「選擇放大極右派極端主義者的聲音」是一件「令人深深不安的事」。

事件再次引發呼籲，要求取消特朗普國事訪問英國的計劃，不過唐寧街在周三（11月29日）表示，訪問邀請仍然有效。

倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）此前就曾呼籲取消這個「判斷差勁」的總統的訪問行程。他再度聲稱：「令人難以置信的是，我們最緊密的盟友的總統竟然看不出他對於極端組織的支持是主動地損害了令英國如此偉大的包容與多元的價值觀。」

「在這次最近的事件之後已經越來越清楚，特朗普總統對英國的任何正式訪問都不會受到歡迎。」

在網上回擊特里莎·梅的時候，特朗普一開始是標籤錯了帳號，將他的言論發送給了一個只有六個關注者的帳戶。之後他刪除了該推文，然後再次發佈，將信息發送給了英國首相的官方帳戶。

周三，議員喬·考克斯（Jo Cox）的丈夫布蘭登·考克斯（Brendan Cox）就已經遣責了特朗普的行為。喬·考克斯被右翼極端主義者謀殺，兇手在加害前還大喊了一句「英國第一」。布蘭登·考克斯指，美國總統應該將注意力集中在他自己的國家。

電視主持人兼記者皮爾斯·摩根（Piers Morgan）在過去曾支持特朗普，不過這一次他表示，在「公開支持英國最極端的一撮反伊斯蘭的法西斯主義者」之後，美國總統「欠我們的首相一句道歉，而不是再來指點」。

不過，美國保守派評論人士安·庫爾特（Ann Coulter）是特朗普在推特上關注的45個人之一，並且比總統更早轉推那些視頻。她為總統關於特里莎·梅的言論辯護，指他「只不過給出了自己最好的一面」。

一場不必要的爭議－BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

到這份上，很明顯唐納德·特朗普不會放過別人任何一點的怠慢和批評——哪怕那是來自一個朋友，來自總統最緊密盟國的領導人。

所以，要形容特朗普此次叫特里莎·梅管好自己的事這樣的反應，「震驚」並不是完全貼切的詞匯。這不過是又一個例子，美國總統自詡「現代總統作風」的社交媒體使用，是不惜外交代價地利用推特來為自己賺人氣。

特朗普就任總統的時候，其中一個最先拜訪他的外國高官就是特里莎·梅，而兩人似乎也很快就建立的互信——在白宮的玫瑰園走過時，二人曾短暫地牽手。這種聯繫現在將會在幾條推特轉發的視頻之後受到考驗。

這是完全沒有必要的爭議，但是其國際影響卻可能是實實在在的。

特朗普轉推了什麼？

第一段視頻顯示的是一個「穆斯林移民」襲擊一個拄著拐杖的年輕荷蘭人。不過，這條推文當中指控似乎沒有多少實質性的內容。

荷蘭公共檢察署（Dutch Public Prosecution Service）的發言人告訴BBC說，因為襲擊被捕的該名人士「是在荷蘭出生和長大」，並不是一個移民。

荷蘭駐華盛頓大使館亦在推特上證實了這一說法。

特朗普轉推的第二條視頻顯示了一個男人打砸一座聖母瑪利亞像。

這一視頻是在2013年被上傳到視頻網站YouTube上。視頻中的男子說：「在黎凡特的土地上，只有真神阿拉會得到景仰。」這可能顯示他身在敘利亞。

第三段視頻來自2013年於埃及發生的暴亂，當中顯示一名男子從亞歷山大港一座建築的樓頂被推下。2015年，與事件有關的人員被檢控，其中一人被處決。

你的器材不支持播放多媒體材料 被謀殺的議員喬·考克斯的丈夫布蘭登·考克斯指，特朗普正在令仇恨「合理化」

白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在周三表示，特里莎·梅以及其他世界各國領導人都知道，「這些是我們必須談論的實實在在的威脅」。

「無論它是不是真實的視頻，當中的威脅是真實的，」她說。

其他的反應

特朗普在周三的舉動受到美國民主、共和兩黨的批評。

共和黨參議員約翰·麥凱恩（John McCain）表示，他對總統的推文感到驚訝。

與此同時，猶他州參議員奧林·哈奇（Orrin Hatch）表示，特里莎·梅是「世界的偉大領袖之一」，他對她有「無與倫比的愛和尊重」。

在伊拉克陣亡的士兵胡馬尤因·汗（Humayun Khan）的父親基澤爾·汗（Khizr Khan）接受《今日秀》（Today）訪問時表示，特朗普「把持著這些仇恨」：「他是一個演員，他表演並且杜撰了這些事來操縱人們，那些無辜被他的偏執所害的人，而他從中看到了好處。」

「我們所有人需要團結自己，團結全世界所有正直的人，對抗恐怖主義的威脅。」

在英國，很多政客都對這些被分享的視頻表達了關注。

社區事務大臣賽義德·賈維德（Sajid Javid）說，總統「擁護了惡劣而充滿仇恨的種族主義組織觀點」。

外交大臣鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）發推文稱，「英國第一」政黨在英國社會「沒有位置」。

反對派議員甚至提出了更嚴重的批評。工黨領袖傑裏米·科爾賓（Jeremy Corbyn）形容特朗普轉推的舉動是「可惡」而「危險」的。

在眾議院講話時，工黨議員大衛·拉米（David Lammy）指特朗普是「推廣法西斯主義、種族主義和極端主義仇恨的組織」。