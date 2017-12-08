圖片版權 Rossiya 24 Image caption 俄羅斯電視台在禁賽前後，力推「 #NoRussiaNoGames」標籤

國際奧委會決定禁止俄羅斯參與2018年冬季奧運會。對此俄羅斯媒體延續禁藥風波爆發以來的一貫態度，予以強烈否認，並批評奧委會的決定是「反俄獵巫」。

新克里姆林宮媒體的其中一個主要訊息，是「世界反興奮劑機構」（Wada）的調查結果，沒有找到任何證據，證明2014年索契冬奧期間，俄羅斯政府有計劃地操縱中運動員服用興奮劑。

俄媒的報道明顯避免了反省或質疑俄國政府官員的行為。

2018年平昌冬奧禁令的消息傳出後，被奧運會終身禁賽的俄羅斯雪車聯會主席朱伯可夫（Alexander Zubkov）登上俄羅斯三大黃金時段新聞節目，批評調查結果「沒有證據──只有口頭聲稱，與一些未證實真偽的文件」。

親克里姆林宮的俄國主要電視台NTV，在國際奧委會位於瑞士洛桑的總部報道事件，記者批評奧委會的決定「偏頗」、「完全是政治決定，與運動沒多大關係」。

「他需要精神輔導」

俄媒的其中一個方向是抹黑「吹哨者」格里戈裏·羅琴科夫（Grigory Rodchenkov），即世界反興奮劑機構調查的主要消息來源。

羅琴科夫是俄羅斯反興奮劑機構的前主管。俄羅斯總理梅德韋傑夫早前揶揄羅琴科夫需要「精神輔導」。

上周，NTV播出了一些片段，聲稱是羅琴科夫為了個人利益「出售」興奮劑消息的證明。

但NTV播出的片段無法動搖羅琴科夫提供的證據的真實性。

圖片版權 NTV Image caption NTV指控羅琴科夫協助西方「剝奪我們參與奧運的機會」

誤導性報道

對於是次興奮劑調查，俄羅斯電視台的報道多有不實之處。

在國際奧委會作出禁賽決定後，俄羅斯官方電視台「Rossiya 24」報道指，針對俄羅斯的指控「只有一個消息來源」，即羅琴科夫。

然而，世界反興奮劑組織2016年發表的報告中列明，調查人員曾將羅琴科夫的證言，與其他不公開身份的證人證言「交叉驗證」。

「Rossiya 24」與俄羅斯國營電視台第一台均稱，俄羅斯在調查中，沒有自辯的機會。

但俄羅斯奧委會主席祖科夫（Alexander Zhukov）曾公開表示這些報道不正確，表示「我們有向國際奧委會的執委會成員，詳述俄方立場。」

「反俄」

除了指責國際奧委會的決定沒有憑據，俄羅斯媒體亦強調，整場風波是由與俄羅斯敵對的西方國家挑動的。

俄羅斯國營電視台第一台指控，國際奧委會執委會「受到極大壓力，施壓者是從一開始就反俄羅斯的體育官員」。

圖片版權 ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP Image caption 將爭取連任的俄羅斯總統普京批評，風波背後有破壞其選情的目的

NTV十一月針對羅琴科夫作出報道時，指控他「協助西方國家，奪走俄羅斯參與奧運的機會」，並將他稱作「背叛者」。

普京是其中一個作出類似指控的人物。他在十一月時表示，奧委會受到主要來自美國的贊助商、轉播電視台及廣告商施壓，才會作出調查。

「冬奧在二月開始，我們的總統選舉則在三月，」普京當時表示：「有些人透過指控政府有份操縱不當行為，因為他們需要在運動員及支持者之間挑起不滿。」

親克里姆林宮的評論員，在社交網絡上的表現十分具對抗性。「我不會看這一屆各奧。」媒體人克羅申科（Igor Korotchenko）在推特上表示。

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