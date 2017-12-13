埃及女歌手因視頻「煽動淫亂」罪被判監禁

圖片版權 SHYMA Image caption 夏瑪表示，她沒想到會受到所有人的攻擊。

埃及一法庭判處一名女歌手入獄兩年，因其穿著內衣出現在音樂視頻中，並用充滿性暗示的方式吃了一根香蕉。

夏瑪·艾哈邁德（Shaimaa Ahmed）今年25歲，藝名為Shyma。上述視頻在埃及這個保守的國家引起了極大的憤慨，上月她遭到逮捕。

據當地媒體報道，本周二，她因煽動淫亂和發行不雅電影被判有罪。

該視頻的導演缺席審判，也被判處兩年監禁。

夏瑪在被捕之前向那些以"不恰當的方式"為歌曲《I Have Issues》拍攝視頻的人道歉。

她在Facebook主頁上寫道：「我沒想到會發生這些事，也沒想到我會受到所有人的強烈攻擊。」現在這一頁面已被刪除。

去年，埃及法院判處三名女性舞者每人六個月的監禁，罪名是在音樂視頻中煽動淫亂。

另一位歌手同時面臨「散佈挑釁性言論」的審判，因為她暗示飲用尼羅河的水可能會導致生病。

一個視頻顯示歌手瓦哈卜（Sherine Abdel Wahab）去年在一場音樂會上被要求唱《你喝尼羅河的水了嗎》。上個月一場針對該視頻的訴訟被提起。

她對此回應，「喝尼羅河會使我感染血吸蟲病」，這是一種寄生蟲引起的疾病。

本周一，埃及音樂家協會宣佈決定禁止瓦哈卜在該國舉行音樂會，禁令為期兩個月。