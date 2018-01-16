「聯合國軍」重聚談朝鮮 為何沒中俄的份兒？

圖片版權 AFP Image caption 中國和俄羅斯官方分別發聲，認為在加拿大舉行的會議無助解決朝鮮問題

英國、美國、日本等二十個國家的高級官員在加拿大參加會議，討論朝鮮半島局勢，但舉辦方卻沒有邀請中國和俄羅斯。中國官方媒體形容，美國召集了一個「奇怪的圈子」去討論這個事情。

會議由美國和加拿大共同舉辦，將集中討論針對朝鮮的制裁措施，包括如何以外交和經濟手段打擊朝鮮的核武發展計劃。

中國中央電視台在會議舉行期間報道，國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，指雙方討論了朝鮮局勢，並引述習近平說希望各方能為重啟朝鮮半島和平會談「創造條件」。報道沒有指明雙方有沒有討論加拿大的會議。

有專家跟BBC中文指出，中國和俄羅斯答應了制裁朝鮮，但似乎美國還不滿意，所以要把在朝鮮戰爭中跟朝鮮作戰的國家都動員起來。

圖片版權 EPA Image caption 中國外長王毅多次提出"雙暫停"方案，要求美韓暫停聯合軍演，朝鮮同時暫停核試驗

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮曾經是《核不擴散條約》的簽署方。

美國國務院政策辦公室主任胡克（Brian Hook）1月11日回應記者提問時說，將在會議完結後給中國和俄羅斯一個「簡報」 。

他也說，美方和中國一向都有就朝鮮問題合作，認為中國將十分歡迎會議的結果，因為「畢竟雙方的政策是一致的」。

但中國外交部發言人陸慷指，會議缺少對朝鮮半島局勢有重要影響力的國家，並不能推動解決問題。

周二（1月16日），陸慷在例行記者會上被問及是否對不能參會感到遺憾時表示，該會議「從一開始就不具合法性和代表性，中方從一開始就持反對態度，談不上遺憾不遺憾」。

他說，在國際社會正關心如何能夠妥善、和平解決半島核問題並努力時，個別國家搬出了冷戰時期的「聯合國軍」名目，並在半島核問題有關重要參與方沒有參與的情況下，召集該會議，「我們不知道他們的目的是什麼」。

陸慷還提到，周二上午習近平與特朗普通電話也談到了朝鮮半島問題。陸慷引述特朗普稱：「美方重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用」。

中共《人民日報》旗下《環球時報》留意到，美國邀請參加會議的國家，大都是1950年代朝鮮戰爭中，「在聯合國軍旗幟下跟隨美國向半島出兵的那些國家」。

評論指：「那是個早被遺忘的國家圈子，華盛頓卻突然又表現出想要讓它復活的樣子。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指會議安排「不能接受」，他不預望會議可以達成甚麼「有建設性」的成果。

有哪些國家參與會談？ 澳大利亞 比利時 加拿大 丹麥 哥倫比亞 法國 希臘 印度 意大利 荷蘭 新西蘭 挪威 菲律賓 瑞典 泰國 土耳其 英國 美國 日本 韓國

除日本外，上述各國在朝鮮戰爭中均有部隊加入以聯合國為首的聯軍。日本在1950年朝鮮戰爭開始時，仍然被二戰的盟軍軍事佔領。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國和朝鮮近日舉行會談，討論平壤當局會否派出代表團參加下月在韓國平昌舉行的冬季奧運會

北京大學國際關係學院教授梁雲祥認為，美方這樣安排並不是針對中國和俄羅斯。

他接受BBC中文訪問的時候說，美國是在跟中國和俄羅斯協調共同對朝鮮施壓的同時，把「能想到和朝鮮有關的國家都想調動出來」，共向對朝鮮施壓。

路透社引述設於北京的清華卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Centre） 研究員趙通說，他認為美國不希望中國和俄羅斯在會議期間再次要求美國和韓國的聯合軍演，因為美國認為這要求會「引開討論的焦點」。

中國過去多次主張美韓停止聯合軍演，朝鮮同時也停止核試。中方稱這為「雙暫停」方案。