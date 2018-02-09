諜海鉤沉：007與刺殺列寧、契卡與伯爵夫人

圖片版權 Getty Images Image caption 退役情報軍官伊恩•弗萊明在戰後成為洛克哈特的好友並從他那裏聽到許多歷險故事，後來弗萊明根據這些故事塑造了詹姆士·邦德的間諜形像。

許多人認為，英國外交官/間諜洛克哈特（R. H. Bruce Lockhart）就是電影007特務的原型。洛克哈特在十月革命後在俄羅斯從事反布爾什維克的活動，經歷了革命，背叛和浪漫。

二戰後，洛克哈特和作家弗萊明成為好朋友，並對他講述了自己的親身經歷和其他人的冒險。後來，弗萊明根據這些故事塑造了世界最著名的間諜形像007。

十月革命前後，洛克哈特兩次被派到俄羅斯擔任外交官。據說在十月革命後，英國情報機關讓他攜帶當時價值648英鎊的鑽石去俄羅斯發展間諜網。他在俄羅斯見到舊相識穆拉·布德貝格（Moura Budberg），兩人墮入情網，但他不知道那時候穆拉已經在為布爾什維克收集情報。

穆拉·布德貝格出身俄羅斯貴族家庭，她後來成為蘇聯著名作家高爾基的情人。她年輕時候出入波茨坦霍亨索倫家族的宮殿（無憂宮），經常同沙皇和德皇共舞。在柏林的時候，她在德國上流社會社交圈結識英國外交官洛克哈特。

1917年，她嫁給了沙俄外交官約翰·馮·貝根道夫伯爵。貝根道夫伯爵在革命動蕩中被殺後，她又嫁給另外一位來自愛沙尼亞的貴族布德貝格伯爵。此後她一生都用布德貝格伯爵夫人的名號。

刺殺列寧案

Image caption 1918年列寧遭遇暗殺受傷，之後契卡展開「紅色恐怖」，英國間諜網成員被抓，許多反對者被處決。

1918年，洛克哈特和另外一名英國間諜賴利被指陰謀暗殺布爾什維克領導人列寧，對此洛克哈特和英國政府都堅決否認，說那是蘇維埃政權的宣傳。

1930年代，洛克哈特出版了自傳《一個英國特務的回憶》，其中他否認與暗殺列寧有關。他們的確一直在俄國發展間諜網，策劃推翻蘇維埃政權的活動。不過，洛克哈特和賴利的間諜網似乎從一開始就在布爾什維克的頭號間諜捷爾任斯基的掌控之中，間諜網的許多人都是"契卡"（全俄肅反委員會，克格勃的前身）安插進來的線人，其中可能就有穆拉。

在1918年8月列寧遇刺前，賴利秘密會見對布爾什維克不滿的軍官，密謀在9月人民委員會和蘇維埃代表在莫斯科大劇院開會期間發動武裝政變。

但是在8月底計劃發動政變的前夜，政變計劃被打亂，當時一名年輕的沙俄軍校學員為給自己被殺的親人和朋友復仇，開槍打死彼得格勒的契卡負責人。同一天，社會革命黨成員範妮·卡普蘭（Fanya Kaplan）在工廠集會期間開槍打傷了剛講過話的列寧。

出身烏克蘭猶太人家庭的卡普蘭是個堅定的反對沙皇理想主義者。但十月革命後，社會革命黨與布爾什維克發生對立，卡普蘭認為列寧成了"革命的叛徒"，於是計劃刺殺列寧。

她被捕後，在契卡審訊中始終堅稱刺殺完全是她個人行為，與他人無關。三天之後卡普蘭被槍決。後來的許多資料說，那時候的卡普蘭的視力接近盲人，因此為刺殺列寧事件增添了疑問。

伯爵夫人

Image caption 1936年高爾基臨死前，她穆拉·布德貝格去蘇聯見了高爾基最後一面。1974年穆拉最後一次去蘇聯並在同年離世 。

未遂刺殺招致契卡的"紅色恐怖"，數千政治反對派被抓被處決，其中包括賴利政變陰謀的參與者。在英國彼得格勒的使館遭到突襲搜查時，洛克哈特被捕，賴利的一個同謀拒捕時被契卡人員擊斃。 當時穆拉和賴利的情婦也被契卡逮捕。

據穆拉的傳記說，為了救洛克哈特，穆拉答應為布爾什維克作間諜。據說她一生恪守了這個諾言。洛克哈特被捕後被關押在克里姆林宮，後來布爾什維克用洛克哈特同英國作間諜交換，洛克哈特免於一死。

但1918年布爾什維克11月25日對他作了缺席宣判，布爾什維克的最高革命法庭判他犯有陰謀反對國家罪行。如果以後他踏上蘇聯領土被抓，仍然會對他執行槍決。審判中，20名被告當中大部分人為當時美國和英國在莫斯科的間諜網工作。根據12月3日法庭的判決，其中兩人被判槍決，其他或被監禁，或被判勞改。

2015年英國出版了穆拉·布德貝格的傳記《一個十分危險的女人：俄羅斯最魅人間諜的多面生活、愛情和謊言》，其中詳細描述了這位經歷了亂世的俄羅斯女子：她通過高爾基見過列寧和斯大林，還給列寧送過一個手風琴作禮物。

傳記作者列出十多個穆拉的情人，其中許多是她的間諜上司，例如十月革命前的革命領袖克倫斯基，彼得堡的"契卡"領導人雅科夫·彼得，和契卡的第二號人物，捷爾任斯基的繼任者亞戈達（Genrikh Yagoda）。亞戈達為斯大林清洗時殺人無數，最後自己也沒有逃脫被斯大林下令槍決的命運。

在所有人當中，據說英國間諜洛克哈特是讓穆拉動情最深的人。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯大林同高爾基交談。高爾基是蘇聯文學的泰斗，社會主義和現實主義文學的奠基人。

生於亂世的穆拉，親歷過革命、間諜活動、謀殺、牢獄之災以及和風雲人物的浪漫。據說她有頭腦，有魅力，有語言才能，而且有能不動聲色地把男人喝倒的酒量。英國媒體評論說，她靠著對男人和陰謀的酷愛才能一直頑強地生存下來，而且越活生命力越旺盛。

雙面間諜？

在洛克哈特後，穆拉結識了俄羅斯家馬克西姆·高爾基。高爾基很喜歡她，據說他"像孔雀展屏"那樣用自己的文學語言打動她。高爾基把自己最後一本著作獻給穆拉。1921年，英國著名作家H.G.威爾斯去俄羅斯時經過高爾基認識了穆拉。兩人在俄羅斯有了一夜情後，穆拉很快吸引了威爾斯，據說後來慢慢也對威爾斯也有了感情。

寫威爾斯最後的婚外情的作者安德烈婭·林恩（Andrea Lynn）在2002年出版的書中介紹了威爾斯婚外情中的三個女人。她說，這些女人都像是英國間諜小說家伊恩•弗萊明（Ian Fleming，《007》小說的作者）筆下的人物。威爾斯似乎對間諜情有獨鍾。他的情人當中除了穆拉·布德貝格伯爵夫人，還有波士頓的交際花康斯坦絲·柯立芝伯爵夫人（Constance Coolidge）和奧黛（Odette Keun）這個被英國人成為"最危險的敵方特工"的法國作家和冒險家。

穆拉·布德貝格通過威爾斯取得了英國簽證。她在1927來到英國，1947年歸化入籍。威爾斯認為她"有過人精彩"。當時英國的哲學家羅素，演員烏斯基諾夫都對她留下了深刻印象。

英國記者說，穆拉自少女時就顯示出來的吸引男人的魅力，以及她的浪漫史一直持續到50多歲。她一直過著養尊處優的生活，她天生的那種非我其誰的優越感和當仁不讓的索取感一直不減當年。出身小店主家庭的威爾斯曾開車帶她路過倫敦南部一個商業街上的一個店鋪，指給她看自己出生的房子，她只說了句："難怪"。

穆拉·布德貝格被指作雙面間諜。有人說她在1914年前就為德國人做間諜，或者同時也為俄羅斯人做間諜。後來她又為英國在俄羅斯使館工作，在那期間同英國間諜洛克哈特相愛。

Image caption 英國作家H·G·威爾斯被稱為科幻小說中的莎士比亞，他寫過"外星人入侵"，"時間旅行"等科幻小說（攝於1929年）

1936年高爾基臨死前，她去蘇聯見了高爾基最後一面。1974年穆拉最後一次去蘇聯並在同年離世 。後來同英國情報部門有關係的人士透露說，穆拉是個不能信任的女人，她沒有絲毫忠誠的概念。

《007》的作者

洛克哈特的父母都是蘇格蘭人。洛克哈特說自己身上沒有一滴英格蘭人的血液。他曾經說過，"蘇格蘭高地人喜歡的東西就兩個：裸體和威士忌"。這完全是電影裏007風流倜儻的風格。

洛克哈特還是個職業英式橄欖球手。當時專業資料這樣介紹他："（劍橋大學）上賽季為蘇格蘭效力。他手控球技巧出色，空隙判斷很好，在右前衛和中後衛中間能夠發揮十分可靠的作用。"

1912年，洛克哈特在莫斯科加盟當地的職業足球俱樂部，幫助俱樂部獲得過年度俱樂部球錦標賽冠軍。洛克哈特後來寫道："我和俄羅斯無產階級的踢球經歷是俄羅斯對我影響當中最珍貴的部分"，"那是些令人振奮的比賽，吸引來許多熱情的觀眾。在莫斯科Orekhovo的比賽，有時候能吸引來1萬到1.5萬名觀眾。"

暗殺列寧事件和"紅色恐怖"之後，洛克哈特回到英國。他在1930年代初寫了《一個英國特務的回憶》，回憶錄出版後成為大西洋兩岸轟動一時的暢銷書。1934年，《一個英國特務的回憶》被好萊塢"華納兄弟"拍成電影《英國間諜》。不過那部電影遠不如後來的《007》系列成功。

Image caption 1934年《一個英國特務的回憶》被好萊塢"華納兄弟"拍成電影《英國間諜》

第二次世界大戰期間，洛克哈特擔任英國政治戰爭部的主任，負責英國二戰期間對軸心國的反宣傳工作。二戰期間，洛克哈特還負責英國同在倫敦流亡到捷克斯洛伐克流亡政府聯絡。當時流亡的捷克斯洛伐克總統愛德華·貝奈斯（Edvard Beneš）同英國情報官員策劃了在布拉格刺殺德國秘密警察的第二號人物海德里希。

後來的解密資料顯示，這位流亡的捷克總統當時也和蘇聯情報機關秘密合作，跟他交往特別多的是蘇聯情報戰線的傳奇英雄祖博夫（Pyotr Zubov）。

戰後，洛克哈特和退役情報軍官伊恩•弗萊明成了好朋友，並對他講了許多他親身經歷的和聽來的歷險故事。後來，弗萊明根據這些故事塑造了詹姆士·邦德這個世人皆知的捍衛自由世界的間諜形像。

很長一段時間裏，洛克哈特在《倫敦晚報》當編輯。他本人著作甚多，涉及政治，間諜，軍事和威士忌。洛克哈特還為BBC（英國廣播公司）做過多年對捷克的廣播節目。

洛克哈特死於1970年，享年 82歲。

1960年代洛克哈特的兒子寫過《王牌間諜》的書，講述他父親和被稱作"王牌間諜"的賴利（Sidney Reilly）在俄羅斯的間諜事蹟。這本書後來被改編成了電視連續劇。