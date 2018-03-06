卡爾文森號訪越南 BBC記者登艦

卡爾文森號訪越南 BBC記者登艦

美國航母卡爾文森號歷史性訪問越南，BBC東南亞事務記者黑德登上這艘航母，分析其今次訪越背後的中國因素，以及會否對南海局勢造成任何影響。