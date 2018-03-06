BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
卡爾文森號訪越南 BBC記者登艦
你的器材不支持播放多媒體材料
卡爾文森號訪越南 BBC記者登艦
2018年3月6日
美國航母卡爾文森號歷史性訪問越南，BBC東南亞事務記者黑德登上這艘航母，分析其今次訪越背後的中國因素，以及會否對南海局勢造成任何影響。
更多相關內容
卡爾文森號航母歷史性訪問越南 跟中國有什麼關係
2018年3月6日
新年新氣象 美航母重返南海合縱連橫
2018年2月15日
熱播
2:20
視頻,
《安妮日記》：是誰出賣了安妮·弗蘭克一家？77年後嫌疑人身份曝光
, 節目全長 2,20
2022年1月21日
2:23
視頻,
中國唐山女子被襲事件：有官員被免職 但女權話題遭審查
, 節目全長 2,23
2022年6月22日
1:54
視頻,
泰國宣佈大麻合法化 民眾有何反應？
, 節目全長 1,54
2022年6月23日
9:35
視頻,
逃離上海：米琪的離滬日記 「我以為這裏會是我的家」
, 節目全長 9,35
2022年6月12日
4:50
視頻,
香港移民潮持續：「覺得香港都看不到什麼希望」
, 節目全長 4,50
2022年6月16日
6:42
視頻,
香港疫情中已有9000多人死亡，第五波下的長者之殤
, 節目全長 6,42
2022年5月12日
2:39
視頻,
上海解封一周後，市民進入「新常態」
, 節目全長 2,39
2022年6月10日
3:48
視頻,
烏克蘭東部前線的青少年搖滾樂隊：「我們將來不會再說俄語了」
, 節目全長 3,48
2022年6月22日
2:00
視頻,
著名地標「珍寶海鮮舫」移離香港，市民雨中不捨告別
, 節目全長 2,00
2022年6月16日
8:47
視頻,
BBC調查：追蹤中國網絡上侮辱黑人視頻的幕後黑手
, 節目全長 8,47
2022年6月15日