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「我工資比我爸還高」：大學輟學少年的電競之路
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「我工資比我爸還高」：大學輟學少年的電競之路
2018年3月7日
白俄羅斯少年伊戈20歲放棄讀大學，成為電子競技選手，兩年內訓練了8000小時。他獲得家人的支持，發展自己的電競事業，成立公司，透過獎金、廣告與直播盈利。
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