敵意加重：CIA警告中國對美擴大影響和滲透

圖片版權 AFP Image caption 美國中央情報局發出警告提醒說，中共當局指使資助大學和政策研究機構換取對學術研究的控制。

美國中央情報局的秘密報告詳細地介紹了中國在美國施加影響的行動，指中國利用經濟刺激手段影響美國機構。

美國一家保守派政治新聞網站《華盛頓自由燈塔》得到該報告當中的非保密內容顯示，美國中央情報局發出警告提醒說，中共當局指使資助大學和政策研究機構換取對學術研究的控制。

報告說，中國利用這種策略獎勵那些支持中國的觀點，迫使西方學術出版和學術會議進行自我審查。中國經常對那些批評中國的學者拒發簽證，鼓勵研究中國的學者自我審查以取得進入中國的機會，因為進入中國對他們的研究至關重要。

美國中情局報告發出的同時，越來越多的美國國會議員和情報官員發出呼籲要求對中國在美國大學校園的活動進行調查。中情局拒絶對上述報告作出評論。

孔子學院/微信

上月聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在國會參院情報委員會說聯邦調查局正在對數十所孔子學院進行調查，目前美國各地100所大學裏都有孔子學院。

圖片版權 Twitter Image caption 今年初有報道說，美國總統特朗普的女婿賈里德·庫什納因為同媒體大亨默多克前妻鄧文迪的友誼而受到美國官員警告，他們擔心鄧文迪會利用這個關係幫助中國。

上月來自佛羅里達州的美國參議員，美國國會及行政部門中國問題委員會主席盧比奧呼籲佛羅里達的5所有孔子學院的教育機構結束同孔子學院的合作。他對《華盛頓自由燈塔》發表聲明說，北京利用美國學術自由向未來的領袖灌輸親中國觀點。

《華盛頓自由燈塔》報道說，中國教育部下屬的「漢辦」負責管理的孔子學院是北京大外宣的一部分，中國政府為此每年投入大約100億美元。

中情局認為，中國宣傳部門每年投入億萬美元（2016年為68億美元）「建造具有國際影響的媒體機構增加中國影響力」。中國在美國的國家媒體機構僱人傳播共產主義宣傳，他們很少作為外國代理人登記註冊。其中有些人為北京的情報機構服務。

中情局的報告還例舉中國的社交媒體「微信」，說微信被用來為中國政府進行間諜活動。中國的社交媒體平台微信擁有超過10億用戶，並且進入美國資本市場融資。但同時美國的社交媒體公司卻被禁止進入中國市場。

Image caption 蓬佩奧指中國間諜對美國的威脅"不比俄羅斯小"

中美全面對抗？

今年1月底美國中情局局長在採訪中對BBC記者說，雖然俄羅斯干預西方國家的情況值得關注，但也要警惕中國的干預。

中情局局長蓬佩奧認為中國在滲透西方國家花的精力不下於俄羅斯。另外中國比俄羅斯擁有更多的資源去做自己想做的事情， 「全美國都必須更有效地抗衡中國，令它不能悄悄地影響世界。」

1月19日在美國國防部公布的最新國防報告中，國防部長馬蒂斯說中國和俄羅斯對美國的威脅已經超越了恐怖主義的威脅。

中國媒體報道說，進入2018年以來，美國不斷對中國釋放挑釁和對抗信息，挑起中美仇恨，炒作"間諜"事件。有評論甚至認為這是美國在為同中國全面對抗做凖備。